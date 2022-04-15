«Что увезти из Слуцка на память?» Беглый взгляд на сувениры, которые продаются в городе

С удовольствием узнала, что Слуцк в 2023 году станет культурной столицей Беларуси. Пофантазируем, что вдруг в наш город в связи с этим нагрянут толпы гостей и туристов. Что они смогут увезти из Слуцка на память? Я зашла в несколько магазинов и павильонов в центре города и посмотрела, какие сувениры можно там купить.

Сначала заглянула в центральный универмаг. Сразу скажу, выбор сувениров небольшой. На витрине лежали магнитики от 2,59 до 5,40 рубля, в основном плоские с покрытием фотографии. Привлёк внимание пакетик за 5,58 рубля. Больше я особо ничего и не нашла: ни керамики, подвесок, кружек или чего-то ещё со слуцкими мотивами.

На улице Ленина побывала в магазине «Сувенир» от РУП «Слуцкие пояса». Там выбор был больше, но продукция в основном с элементами восстановленного слуцкого пояса, есть и с «золотыми», и «серебряными» нитями. Правда, цены не каждому по карману: закладка размером 15х33 — 48 рублей, чехол на маленький кнопочный телефон — 36 рублей. Небольшая картина — 585 рублей. На витрине висели пояса за 60 рублей, без золотых нитей.

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В киоске «Белпочты» на центральной улице нашла магнитики с изображением Слуцка примерно за 2 рубля.

Я думаю, что сувенирной продукции мало, потому что не пользуется спросом. Допустим, если человек приехал с экскурсией, то что он сделает в Слуцке? Сфотографируется где-то в центре, купит магнит. Покупать сумку льняную — это дорого, да и в каждом городе Беларуси есть. Вот если бы в Слуцке было бы что-то такое, чего больше нигде нет, то каждый бы постарался купить.

Возможно, что крупным предприятиям делать массовый поток сувениров с символикой Слуцка невыгодно. Но ведь у нас есть студии народного творчества, центры ремёсел, Центр детского творчества, гончары, мастера по плетению из лозы, из соломки. Вот как раз они и могли бы изобрести что-то необычное, что хотелось бы оставить на память.

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