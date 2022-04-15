Хватает ли школьных тетрадей в Слуцких магазинах. Что есть и по какой цене

За последний месяц не один раз появлялись сообщения о подорожании бумаги, нехватке белой и переходе на жёлтую бумагу. Одним из востребованных товаров у населения являются тетради для школы. «Кур’ер» в среду, 13 апреля, обошёл пять торговых точек и посмотрел, есть ли в продаже ученические тетради и по какой цене.

В киосках «Белсаюздрук» тетради были по 21 копейке (в клетку и линейку, 12 л.), полуобщие (48 л.) — по 92 копейки, общие (96 л.) — 1,65 рубля. Продавец сказала, что в ближайшие дни цены должны измениться.

Тетради 12 листов в «Виталюре» (в твёрдой обложке с рисунком) стоили по 1,09 рубля. Были и другие, более дорогие варианты.

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В магазине Fix Price выбор тетрадей был достаточно большой. Помимо обычных, были даже формата А4. Самыми дешёвыми оказались тетради по 27 копеек (12 листов). По 66 копеек продавались тетради в 24 листа. Хотя такой формат в школе не используется.

В универмаге в продаже были тетради по 33 копейки (в клетку и линейку, 12 л.), с плотной цветной обложкой, полуобщие (48 л.) — от 71 до 92 копеек, общие (96 л.) — 1,36 рубля. Много тетрадей по предметам.

В «Светофоре» дешёвых тетрадей для школьников в продаже не было.