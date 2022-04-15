Из-за боевых действий в Украине в зоомагазинах пропали некоторые корма для животных. Случчане первое время закупались товарами для кошек и собак впрок, но сейчас успокоились. Ветеринары рассказали проекту Lampa, чем лечить питомцев, есть ли дефицит ветеринарных препаратов в Слуцке и какой корм лучше выбирать.

За март в стационарных и интернет-магазинах разобрали холистики (беззерновые корма) канадского и итальянского производства. Их больше не завозят.

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Вадим Максимчик, начальник Слуцкой городской ветеринарной станции, советует выбирать корма премиум-класса, потому что они содержат марко- и микроэлементы, которые необходимы для пищеварения и жизнедеятельности животного. Белорусский корм лучше не брать, потому что он несбалансирован по питательности.

Есть ли дефицит препаратов

Слуцкие специалисты говорят, что сейчас нет дефицита ветеринарных препаратов. Соотношение иностранных к российским — 50/50. У всех препаратов есть аналоги.

Единственное, уже месяц в Беларуси нет в продаже американского антибиотика «Синулокс» для собак и кошек. Препарат выпускал завод в Италии, он остановил свою работу, рассказали Lampa в одной из столичных ветеринарных клиник.

Средства от блох и клещей

Сейчас наблюдается пик такого заболевания, как пироплазмоз. Страдают в основном собаки. Возбудителя переносят клещи. У кошек низкая степень инфицирования, а если животное и заражается, что болезнь протекает бессимптомно, рассказала Людмила Лаптева, ведущий ветеринарный врач Слуцкой городской ветеринарной станции.

Таблетки:

«Бравекто». Действующее вещество: флураланер.

Действующее вещество: флураланер. «Симпарика». Действующее вещество: сароланер.

Поставщики говорят, что скоро цена по первому препарату увеличится на 20-30%. Если кто-то хочет приобрести, то не стоит затягивать.

Капли:

«Барс Форте». Действующие вещества: фипронил, дифлубензурон.

Действующие вещества: фипронил, дифлубензурон. «Дана». Действующие вещества: фипронил, тиаметоксам, пирипроксифен.

Действующие вещества: фипронил, тиаметоксам, пирипроксифен. «Адвокат». Действующие вещества: имидаклоприд и моксидектин.

Спреи:

«Барс Форте». Действующее вещество: фипронил.

«Владельцам должно быть стыдно, что собаки болеют пироплазмозом. Сейчас есть все средства, чтобы предупредить укусы клещей — спреи, капли, таблетки», — говорит Людмила Лаптева.

Препараты от глистов

В продаже есть все препараты и разных ценовых категорий. Эффективны даже дешёвые. Самое главное — давать их животному регулярно. Периодичность — раз в три месяца, говорят слуцкие ветеринары. Также надо «глистогонить» питомцев перед каждой вакцинацией или операцией, не меньше чем за 10 дней до процедуры.

Для профилактики и лечения есть таблетки, суспензии или капли на холку.

«Чеснок и водка на гельминтов не действуют. Например, года три назад в ветстанцию позвонил мужчина и рассказал, что «гоняет глистов собаке чесноком», причём даёт его много, — говорят специалисты. — Люди убеждены, что и водка поможет от чумки. Это не так».

Некоторые из препаратов:

• «Азинокс плюс» для собак. Действующие вещества: празиквантел, пирантела памоат.

• «Эндогард 30» для собак. Действующие вещества: фебантел, пирантел памоат, празиквантел, ивермектин.

• «Дронтал» для кошек и собак. Действующие вещества: празиквантель, пирантель-эмбонат и фебантель.

• «Празител» для кошек и собак. Действующие вещества: празиквантел, пирантела памоат, фенбендазол.

• «Празицид» для собак и кошек. Действующие вещества: пирантела памоат, фебантел, празиквантел.

Владельцам животных тоже надо принимать препараты от гельминтов для человека, по инструкции — раз в полгода.

Препараты от сердечных глистов

«Дирофилярии — круглые черви, которые поражают сердце у собак и кошек. Этих паразитов переносят комары. Больше страдают собаки, потому что их чаще берут на природу.

Если у животного после малоподвижной прогулки наблюдается одышка, тахикардия, то можно заподозрить не простуду, а именно дирофиляриоз.

Один случчанин рассказывал, что ездил вместе с собакой в Брест к родственникам, которые живут в болотистой местности. Животное погибло. Причину смерти узнали только потому, что животное было застраховано — сделали вскрытие. Оно показало, что у собаки были сердечные глисты.

Есть препараты «Гельмимакс» и «Дронтал», которые надо давать животным во время сезона комаров, если вы возите собак на природу, к водоёмам», — говорят слуцкие ветеринары.

Препараты от простейших

Для профилактики простейших есть препараты, которые дают щенкам и котятам. «Стоп-кокцид» — против кокцидий.

Успокоительные

• «Кот Баюн». Действующие вещества: экстракты лекарственных растении.

• «Стоп стресс». Действующие вещества: фенибут (аминофенилмасляная кислота), экстракты лекарственных растений.

Вакцины

Основные вакцины, к которым привыкли случчане, есть в достаточном количестве. В горветстанции это «Нобивак DHPPi» от чумки и «Нобивак Rabies» от бешенства.

В минских зооаптеках продают вакцины:

• «Поливак» — против дерматомикозов у кошек и собак.

• «Мультикан 6» — против чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного, коронавирусного энтерита и лептоспироза собак.

• «Мультикан 8» — против чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, лептоспироза и бешенства.

• «Мультифел 4» — против панлейкопении, ринотрахеита, калицивирусной инфекции и хламидиоза кошек.

• «Вангард 7» — против чумы плотоядных, инфекционного гепатита плотоядных, аденовирусной инфекции собак, парагриппа плотоядных, парвовирусного энтерита собак, и лептоспироза.

• «Дефенсор 3» — для профилактики бешенства.

Советы от слуцких ветеринаров

1. Любой препарат лучше покупать по рекомендации врача. Он подскажет, какой лучше выбрать. Мне надо от такой-то проблемы. Врачи горветстанции никогда не откажут в консультации. В городской ветеринарной станции это можно сделать по телефону (801795) 3 15 77.

2. По сезону смотрите температурные режимы хранения препаратов в торговле.