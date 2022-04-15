ОАО «Слуцкий агросервис» приглашает на аукцион по продаже арочного гаража

Аукцион состоится 27.04.2022, лот №14 на торговой площадке ТД «Восточный».

Арочный гараж, расположен в самом центре города по адресу: Минская обл., Слуцкий р-н, г. Слуцк, ул. М. Богдановича, 228/7.

Общая площадь 1601,6кв. м.

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Инв. № 640/С-25466, на земельном участке с кадастровым номером 624650100001005688 площадью 9,0631 га (право аренды).

Является объектом ипотеки. В отношении капитального строения имеется действующий договор аренды.

Начальная цена продажи 237 600 бел. руб.

Подробности по телефону: +375 (25) 667 82 64 (Анастасия).

ОАО «Слуцкий Агросервис» УНП 600043896