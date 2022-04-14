Обеспокоенные немцы запасаются дровами. Хватит ли на всех

Несмотря на то, что на дворе весна, жители Германии вовсю запасаются дровами и углём. Как утверждают сами немцы, закупки они производят на следующий сезон. Энергоносители стали очень популярны, но в чём же причина такого ажиотажа?



Дело в том, что на фоне военного конфликта в Украине, а также расплывчатых перспектив поставки газа Россией в Германию её жители начали активно запасаться дровами и углём, что, в свою очередь, вызвало дефицит природных энергоносителей на рынке. К слову, со временем выяснилось, что продавцы попросту не в силах удовлетворить повышенный спрос. В результате на сегодняшний день они не обладают достаточными мощностями.

Почему энергоносители так быстро раскупают

Немецкие продавцы природных энергоносителей утверждают, что повышенный спрос на товар аргументирован не повышением цены на газ. Некоторые из них уверяют, что спрос спровоцирован боязнью немцев остаться без горючих средств на следующий отопительный сезон, ведь этот уже подошёл к концу.

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Известно, что правительство Германии ещё в середине прошедшей недели призывало своих граждан к экономии электроэнергии и газа. Сообщалось о том, что норма хранения последнего снизилась до 25%. На настоящий момент газохранилища заполнены на 26%.

Что с поставками газа

Напомним, что 1 апреля стало известно о передаче дочерней компании «Газпрома» Gazprom Germania в Германии под временное управление (до 30 сентября) немецкому регулятору — Федеральному сетевому агентству (BNA). По словам министра экономики Германии Роберта Хабека, министерство приняло решение в законодательных рамках страны. Основой для принятия решения является законодательство о внешнеторговых сделках.

Что это значит для поставок газа из России в Германию, никто толком не понимает. Более того, каких-либо расширенных комментариев российская компания пока не давала. Пока известно лишь то, что «Газпром» отозвал своих сотрудников из органов управления Gazprom Germania.

Тем временем в правительстве Германии уверены, что прекращение поставок российского газа приведёт к краху промышленности. Об этом заявляют главы крупных немецких концернов и глава Гамбурга Петер Ченнер. Он утверждает, что, безусловно, не следует никому помогать, провоцируя плачевные последствия в Германии. По его словам, нужно быть уверенным в том, что принятые меры окажут воздействие на Россию.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что газопровод «Ямал — Европа» начал работу в режиме реверса по направлению Германия — Польша, а не наоборот, поскольку поставки газа из России прекратились. Однако на этой неделе стало известно о том, что «Газпром» частично забронировал мощности «Ямал — Европа» на два дня.