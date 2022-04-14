В Слуцке сахар по 2,52. Очень короткая хроника подорожания

В среду, 13 апреля, как минимум в нескольких магазинах Слуцка люди дико скупали сахар, рассказывали «Кур’еру» читатели. Например, в «Маяке» в 12-м городке брали тележками сразу по 10, 20, 30 кг. Объясняли покупатели так: завтра будет по 2,4-2,6 рубля за килограмм. Откуда такая уверенность, толком объяснить не могли.

Сегодня, 14 апреля, например, в «Евроопте» сахар был по 1,8 рубля, 1,79 рубля и 2,15 рубля (на фото). Упаковка стандартная: бумажная, 1 кг.

В фирменном магазине Слуцкого сахарорафинадного комбината сахар продаётся уже со вчерашнего вечера по 2,52 рубля за килограммовую пачку в бумажной упаковке. Ещё 2,5 месяца назад слуцкий сахар в магазинах города стоил 1,64 руб/кг, а накануне — 1,77 рубля.

Реклама

В торговле сахар будет стоить дороже 2,5 рубля, а тот, что продается сейчас по прежней цене, — это остатки старой партии, пишет Onliner.

На Слуцком сахарорафинадном комбинате не смогли сразу подтвердить факт роста цены Onliner: «Не можем давать никаких комментариев». Тем не менее один из работников завода сказал: «Нам пришло указание из концерна „Белгоспищепром“ по повышению цен на сахар, мы так и отреагировали. <…> По какой причине [подорожал]? Там моментов много: выросли цены на семена, топливо и все остальное».

В МАРТ Onliner подтвердили, что цену на сахар определяет концерн «Белгоспищепром».

Напомним, что 12 апреля правительство ограничило вывоз за пределы ЕАЭС не более 1 кг сахара. Это сделано для «защиты внутреннего рынка в связи с повышенным спросом в приграничных районах на бакалейные товары, которые физлица приобретают коммерческими партиями для вывоза за пределы Республики Беларусь».