«Обед космонавта». Слуцкий музей пополнит новый экспонат

Если вы вдруг не знали, то Слуцк называют космической столицей Беларуси. На нашем сайте есть подборка эксклюзивных исторических материалов, из которых вы поймёте, чем Слуцк заслужил титул космической столицы.

А наш краеведческий музей продолжает неделю космоса – до конца апреля в галерее искусств работает выставка «Космос. Земля. Человек», проводятся тематические встречи. На фото – экспонат, который скоро пополнит экспозицию. Это комплект продуктов питания для космонавтов. То есть то, что реально поставляют на МКС.

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Комплект купил Владимир Дудко, уроженец Слуцка, член консультационного совета федеральной культурой автономии «Белорусы России». Долгое время его деятельность была непосредственно связана с космосом. За минувшие 20 лет он передавал музею десятки космических экспонатов и материалов, имеющих непосредственное отношение к освоению космоса и вклада в это дело случчан. И он много раз становился героем наших публикаций.

Стоит такой комплект недёшево. Делают «обеды для космонавтов» на Бирюлёвском экспериментальном заводе в России. Его директор, кстати, тоже белорус – уроженец Лепеля Виктор Добровольский.