Вторжение России в Украину может привести к тому, что до 1,7 миллиарда человек — более пятой части человечества — окажутся в нищете, нужде и голоде, предупредил генсек ООН Антониу Гутерриш.

Украина и Российская Федерация обеспечивают 30% мирового производства пшеницы и ячменя, пятую часть кукурузы и более половины подсолнечного масла. При этом для 45 стран мира с наименее развитой экономикой на долю поставок и России и Украины приходится более трети всего импортируемого ими зерна, сообщает «Медуза».

Также, напомнили в ООН, Россия является крупнейшим в мире экспортёром природного газа и вторым по величине экспортёром нефти.

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Война усугубила проблемы, с которыми столкнулись развивающиеся страны из-за пандемии COVID-19, внешнего долга и стремительного роста инфляции.

С начала 2022 года рост цен на пшеницу и кукурузу составил 30%, нефть за последний год подорожала более чем на 60%, а цены на природный газ и удобрения увеличились более чем вдвое.

У ООН, предупредил Антониу Гутерриш, не хватает финансирования для экстренных действий в этой ситуации. В частности, о недостатке ресурсов уже объявила Всемирная продовольственная программа ООН.

«Существует прямая корреляция между ростом цен на продовольствие и социальной и политической нестабильностью. Наш мир не может себе этого позволить. Нам нужно действовать сейчас», — подчеркнул Гутерриш.

Ранее о том, что из-за конфликта в Украине может возникнуть продовольственный кризис, который затронет, в первую очередь, беднейшие страны мира, говорил президент США Джо Байден, а крупнейшие международные организации, включая МВФ, Всемирный банк и ВТО, призывали немедленно принять меры для предотвращения голода.