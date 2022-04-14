Какие истории рассказывает знак на выезде из Слуцка в сторону Козловичей. Фото

Если выезжать из Слуцка в сторону Козловичей, слева на пригорке обязательно посмотришь на монументальную фигуру белорусской женщины с караваем. А вот на стелу с названием ОАО «Козловичи» вряд ли кто обращает особое внимание. А она этого стоит.

На днях мы не ехали, как обычно, а шли по обочине трассы. И я впервые обратила внимание на барельефы, которые украшают эту стелу. Я не знаю, в каком году она установлена, но, как мне кажется, в 70-80-е.

Шесть барельефов расположены с одной и с другой стороны. На них запечатлены основные вехи истории и, наверное, основные жизненные ценности и ориентиры белорусов того времени. На самом верху, видимо, раньше тоже что-то было установлено. Но сейчас остались только металлические крепления.

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Мне кажется, что барельефы на этой стеле — уже исторический артефакт. Образец стиля малых архитектурных форм эпохи 70-х. Конечно, он нуждается в обновлении. Думаю, что к следующему году, в котором Слуцк определён культурной столицей Беларуси, эти знаки истории и культуры района будут приведены в нормальное состояние. Интересно, кто был автором этих композиций? Может, краеведы Слуцка знают и расскажут? Было бы интересно.

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