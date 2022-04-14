Грузия для чайников. 10 мест, которые вы должны посетить

Если вы собираетесь в Грузию в первый раз, у нас для вас есть обзор десяти мест, которые точно стоит посетить.



1.Тбилиси

Тбилиси – столица Грузии. Архитектура города привлекает внимание туристов. Храмы, крепость, серные бани, мечеть, армянская церковь и многое другое. Кстати, мечеть уникальная. У неё две михрабы – ниши, к которым отдельно обращаются сунниты и шииты.

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Чтобы насладиться Тбилиси, рекомендуем провести там как минимум два-три дня. Например, чтобы посетить серные бани в квартале Абанотубани, где по легенде охотился на фазана царь Вахтанг Горгасали. Он и нашёл там горячий источник и построил вокруг него город.

Да и даже просто прогулка по Тбилиси доставляет эстетическое удовольствие. Есть много мест в городе, где можно сделать классные фотографии на память и для соцсетей.

2. Рача

Рача – историческая горная область с ущельем, протяжённость которой 80 км. Считается, что именно здесь построена самая красивая церковь Грузии – Никорцминда. Росписи, фасады, украшенные резьбой по камню, невероятная природа. По словам туристов, нет людей, которых не потрясло бы это место.

В Раче самобытная кухня. Стоит попробовать лобио — блюдо из фасоли с лори – копчёным окороком и блюдо шкмерули – тушёные цыплята в молоке, сливках и чесноке.

3. Сванетия и сванские башни

Историческую область Сванетия называют страной двухсот башен. Сванские башни — один из символов Грузии, а сама Сванетия — красивое место. Здесь горы, свежий воздух, живописные пейзажи. У башни три этажа, вертикальные стены, зубчатое украшение. Сейчас строения покрыты дощатой кровлей.

4. Мцхета и монастыри

Мцхета — грузинский город почти на севере от Тбилиси. Здесь древние церкви и монастыри, которые стоит посмотреть. Там, например, в монастыре Самтавро похоронен царь-креститель Грузии, также там есть две старинные чудотворные иконы.

5. Сигнахи и Алазанская долина

Сигнахи — небольшой городок в Кахетии. Он расположен на холме посреди Алазанской долины. Сигнахи — туристический городок. Он построен в европейском стиле. Чистые улицы, малолюдно, прекрасный вид на Алазанскую долину. А недалеко есть монастырь Бодбе. В нём захоронена святая Нино, принёсшая в страну православие.

6. Винные заводы в Кахетии

Грузия – это вкусное вино. Главные винные заводы находятся в Кахетии. Здесь делают знаменитые Хванчкару и Киндзмараули. В этом месте растёт терпкий и вкусный «саперави». Именно из него делают вино тёмно-рубинового цвета.

6. Пещеры Прометея в Кутаиси

Пещеры Прометея, которые находятся недалеко от Кутаиси, восхищают своей красотой и размахом. Туристам рекомендуется посетить и увидеть вживую это место.

На прогулку по пещере уходит около часа. Там можно увидеть подземные реки, озёра. Внутри высокая влажность. Пещера показывает подземный мир Грузии во всей его красе. Особую атмосферу добавляет разноцветное освещение.

7. Боржоми и его парк

В Боржоми великолепная природа, свежий воздух, минеральная вода. Есть парк, здесь можно просто прогуливаться и заниматься активным досугом. В этом месте тоже никто никуда не спешит. Местные жители приветливы и доброжелательны. Всегда готовы помочь туристам.

Боржоми – это в том числе лечебно-оздоровительный курорт. Его визитка — геотермальные минеральные источники. Считается, что они являются эффективным природным лекарством, которое помогает при некоторых заболеваниях. Современный Боржоми прекрасно подходит для экотуризма и отдыха с семьёй. Основные туристы этого места из стран СНГ, Израиля, Польши и Германии.

8. Батуми и его набережная

Раньше Батуми был рыбацкой деревней. Но Саакашвили решил здесь организовать курорт. Теперь Батуми – прекрасный вариант для отдыха на пляже, а набережная Батуми – крутое место для велопрогулок.

9. Авлабари и трущобы

В Авлабари должны были построить туристический центр Тбилиси. Однако конфликт властей и населения повлёк за собой то, что город стал похож на город-призрак. А это исторический район Тбилиси, в бывшем процветающий район. Здесь можно посмотреть кафедральный собор Цминда Самеба, президентский дворец и отдохнуть в парке Рике

на набережной.

10. Кавказские горы Грузии

Грузия у многих ассоциируется с горами. Они наравне с другими интересными местами и фишками этой страны являются визитной карточкой Грузии. Горы расширяют сознание и требуют выносливости одновременно. В этом месте можно расслабиться, забыть про ежедневные хлопоты и узнать себя лучше. Горы занимают около двух третей территории Грузии.