Министерство финансов установило новые цены на драгоценные металлы, скупаемые у населения. Они действуют с 14 апреля.
Скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм золота составят, пишет БелТА:
- 375-й пробы — 62,82 рубля (ранее 53,74 рубля);
- 500-й — 83,76 рубля (ранее 71,65 рубля);
- 583-й, 585-й — 98,00 рубля (ранее 83,83 рубля);
- 750-й — 125,64 рубля (ранее 107,48 рубля);
- 900-й — 150,77 рубля (ранее 128,97 рубля);
- 916-й — 153,45 рубля (ранее 131,26 рубля);
- 950-й — 159,14 рубля (ранее 136,14 рубля);
- 958-й — 160,48 рубля (ранее 137,28 рубля).
Платина 950-й пробы — по 81,61 рубля за грамм (ранее 76,88 рубля).
За грамм серебра:
- 750-й пробы — 1,61 рубля (ранее 1,36 рубля);
- 800-й — 1,72 рубля (ранее 1,45 рубля);
- 875-й — 1,88 рубля (ранее 1,58 рубля);
- 916-й — 1,97 рубля (ранее 1,66 рубля);
- 925-й — 1,99 рубля (ранее 1,67 рубля);
- 960-й — 2,06 рубля (ранее 1,74 рубля).