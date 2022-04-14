Министерство финансов установило новые цены на драгоценные металлы, скупаемые у населения. Они действуют с 14 апреля.

Скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм золота составят, пишет БелТА:

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375-й пробы — 62,82 рубля (ранее 53,74 рубля);

500-й — 83,76 рубля (ранее 71,65 рубля);

583-й, 585-й — 98,00 рубля (ранее 83,83 рубля);

750-й — 125,64 рубля (ранее 107,48 рубля);

900-й — 150,77 рубля (ранее 128,97 рубля);

916-й — 153,45 рубля (ранее 131,26 рубля);

950-й — 159,14 рубля (ранее 136,14 рубля);

958-й — 160,48 рубля (ранее 137,28 рубля).

Платина 950-й пробы — по 81,61 рубля за грамм (ранее 76,88 рубля).

За грамм серебра: