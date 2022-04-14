МАРТ повышает стоимость услуг городской связи и почты. Последний раз это произошло в 2020 году.

По новым тарифам:

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абонементная плата за городской телефон вырастет на 14 копеек;

цена местных телефонных соединений для физлиц — на 0,003 копейки за минуту;

цена междугородних телефонных соединений для физлиц — на 0,0008 за минуту.

Вырастут цены и на почтовые услуги. Так, на 2 копейки повышается стоимость оплаты почтовой карточки, письма или бандероли, которые весят до 20 граммов. Это касается не только физлиц, но и индивидуальных предпринимателей с юрлицами.

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли говорят, что повышение цен и тарифов запланированное. Это сделано, чтобы возместить операторам электро- и почтовой связи затраты, которые они несут при оказании этих услуг.

Постановление ведомства вступит в силу через 10 дней.