МАРТ повышает стоимость услуг городской связи и почты. Последний раз это произошло в 2020 году.
По новым тарифам:
- абонементная плата за городской телефон вырастет на 14 копеек;
- цена местных телефонных соединений для физлиц — на 0,003 копейки за минуту;
- цена междугородних телефонных соединений для физлиц — на 0,0008 за минуту.
Вырастут цены и на почтовые услуги. Так, на 2 копейки повышается стоимость оплаты почтовой карточки, письма или бандероли, которые весят до 20 граммов. Это касается не только физлиц, но и индивидуальных предпринимателей с юрлицами.
В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли говорят, что повышение цен и тарифов запланированное. Это сделано, чтобы возместить операторам электро- и почтовой связи затраты, которые они несут при оказании этих услуг.
Постановление ведомства вступит в силу через 10 дней.