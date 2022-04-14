Большое поступление гардинных изделий в универмаге «Слуцк»

В универмаге «Слуцк» поступление гардинных изделий от ОАО «Лента» г. Могилёв по очень выгодно низкой цене!

Пусть Ваш дом будет красивым и уютным! Рады видеть Вас в универмаге «Слуцк»!

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КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600154568