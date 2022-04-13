Женская консультация возвращается в здание Слуцкой ЦРБ

Планируется, что в пятницу, 15 апреля, Слуцкая женская консультация возвращается в комплекс зданий Слуцкой ЦРБ. Работать она будет в прежнем режиме — с 7.30 до 20.00, пишет «Слуцкі край».

Телефон регистратуры: 7 15 86.