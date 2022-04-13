Среди фигурантов есть 17-летний парень. По версии следствия, фото и видео обвиняемые «передавали администраторам экстремистских Telegram-каналов».

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РБ.

В Хойникском районе 49-летняя неработающая местная жительница передавала администраторам Telegram-канала информацию о видах и маршрутах передвижения военной техники. Этот канал был признан властями страны экстремистским.

Обвинение в содействии экстремистской деятельности предъявлено и 28-летней жительнице Мозыря. Мать малолетней девочки сняла для другого интернет-ресурса видео с передвижением вертолётов. Сейчас женщина находится в следственном изоляторе.

Мера пресечения в виде заключения под стражу применена и к учащемуся профессионального лицея. Несовершеннолетний уроженец Мозыря сбросил на информационный канал, признанный экстремистским, видео с передвижением военной техники. Парень не ожидал, что за анонимные сообщения в чат-бот Telegram-канала окажется за решёткой. В настоящее время он находится в статусе обвиняемого.

В Гомеле 31-летний творческий работник через Telegram отправлял фотографии и видеофайлы о передвижениях транспортных средств военного назначения.

В совершении подобного преступлении подозревается и 37-летний гомельский таксист.

На днях фигурантами уголовных дел по ч.1 ст.361-4 (содействие экстремистской деятельности) Уголовного кодекса Республики Беларусь стали ещё два жителя Гомеля в возрасте 44 и 30 лет.

Во избежание привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений против государства сотрудники Следственного комитета настоятельно рекомендуют гражданам ознакомиться с содержанием главы 32 Уголовного кодекса Республики Беларусь, в том числе со статьями о содействии экстремистcкой деятельности и участии в экстремистских формированиях.

Реклама

Актуальный республиканский список экстремистских материалов размещён на официальном сайте Министерства информации Республики Беларусь.