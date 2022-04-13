Уникальное фото: Гагарин и случчанин Исаенко

Случчанка Наталья посмотрела выставку «Космос. Земля. Человек» в Слуцком краеведческом музее. Написала об этом пост в Instagram. Получила очень необычный комментарий от одной из читательниц.

«Хотела бы добавить экспонат этой выставке. Мой отец окончил 1-ю школу Слуцка, ныне гимназия. Учился в Академии им. Жуковского вместе с Юрием Гагариным, Валентиной Терешковой, Андрияном Николаевым».

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Рассказала, что Станислав Михайлович Исаенко — полковник-инженер. Работал директором авиаремонтного завода в/ч 42030 ГСВГ Альтес-Лагер, директором авиаремонтного завода в Вазиани в Грузии (в/ч 36967), главным инженером авиаремонтного завода (в/ч 21653) в Конотопе в Украине».