До 28 апреля для всех читателей Слуцкой районной центральной библиотеки открыт доступ к основной коллекции (более 48 000 документов) электронно-библиотечной системы Znanium.

ЭБС Znanium — это цифровая политематическая полнотекстовая коллекция современных образовательных и научных изданий, сгруппированных по тематическим и целевым признакам.

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Учебники, пособия и монографии представлены по таким темам: математика, физика, психология, компьютерные науки, экономика, менеджмент, право, история, социология, политология, филология, философия, культурология и другие.

Чтобы получить доступ к подписке, пользователь может воспользоваться операцией автоматической выдачи ключей в читальном зале библиотеки по внешнему IP-адресу. Обязательное условие — подключение к Wi-Fi библиотеки.

Зарегистрироваться и получить доступ к Znanium можно из дома. Надо выбрать «Слуцкая районная центральная библиотека», нажав «Для получения доступа к подписке». Про другие способы регистрации расскажут в библиотеке.