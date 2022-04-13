«Кур’ер» побывал в агрогородке Новополесский Солигорского района. Здесь строится самая большая в Беларуси молочно-товарная ферма, где будут использованы новые подходы к содержанию, кормлению и доению животных.

Гидом по новостройке был Эдуард Бусло, мастер СУ-123 Солигорского стройтреста №3.

Сам он родился и окончил школу в Слуцке, потом — строительный факультет Гродненского университета им. Янки Купалы. С 2019 года работает в Солигорском стройтресте №3, участвовал в возведении сложных объектов.

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Эдуард Бусло рассказал, что по времени строительства объект разнесён на две очереди.

«Первая очередь начинала строиться под руководством Европейского аграрного агентства. Но недавно эта фирма исчезла со стройки, — рассказал мастер. — Теперь генеральным подрядчиком является солигорская фирма «Пассат». С ней на подряде работает

ряд других строительных фирм, в том числе и строительные управления строй­треста №3.

Наше управление по первой очереди выполнило работы по автомобильным весам на 60 тонн, возвело санпропускник для автомобилей, контрольно-пропускной пункт, дезинфекционный барьер для автотранспорта и станцию второго подъёма воды для обезжелезивания. Электромонтажным управлением стройтреста №3 выполнены работы по защите объекта от молнии, по установке электросветильников.

Когда комплекс построится полностью, в нём будет содержаться 2400 дойных коров, доить будут на вертящейся по кругу «Карусели». Такая доильная установка монтируется впервые в Республике Беларусь».

Заказчиком строительства является холдинг «Беларускалий-Агро» ОАО «Новополесский».