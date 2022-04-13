В Беларуси рассматривают введение «безвиза» для Литвы, Латвии и Польши, сообщает Госпогранкомитет.

Официально цель новшества описана так: «В интересах укрепления добрососедских отношений и развития въездного туризма…» Кроме безвизового въезда, в Госпогранкомитете подумывают о том, как разрешить гражданам этих стран посещать пограничную зону без пропуска.

В Беларуси уже вводился «безвиз» для многих иностранцев, в том числе для граждан ЕС (а всего для более 70 стран). Можно прилетать без визы в Национальный аэропорт Минск. При себе нужно иметь определённую сумму и необходимо оформить страховку. Для некоторых стран дополнительное требование — наличие шенгенской визы. В 2021 году «безвиз» был отменён для США и спецрайона Китая — Макао. Также в Беларуси вводился прививочный «безвиз».