Вопрос-ответ. Когда в новом микрорайоне «Заречный» в Слуцке появятся электричество, водопровод и канализация

В редакцию «Кур’ера» позвонил читатель, который получил землю под строительство дома в микрорайоне «Заречный». Он попросил узнать, когда там появятся ЛЭП, водопровод и канализация. «Просто участок дали, а строиться без электричества накладно», — сказал случчанин.

Как пояснил «Кур’еру» Игорь Родионов, директор УКС Слуцкого района, водопровод и канализация уже сделаны. Сейчас СМУ-9 ведёт работы по электроснабжению жилых участков — устанавливает железобетонные столбы, прокладывают кабели.

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Игорь Родионов добавил, что в этом году будет сдана первая очередь строительства, а вторая очередь — благоустройство и покрытие дорог — запланирована на следующий год.

Напомним, что новый микрорайон «Заречный» разграничен поймой реки Случь, улицей Максима Богдановича и микрорайоном индивидуальной жилой застройки «Новодворцы». Там отвели 121 участок под строительство частных домов.

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