Корреспонденты и читатели «Кур’ера» прогулялись по Слуцку в начале этой недели.

Ремонт моста и отдых под кустами на набережной. Что происходило на улицах Слуцка в начале недели (фото)
Ремонтируют «Чёртов» мост. Фотографии: Александр Шелехов

Ремонт моста и отдых под кустами на набережной. Что происходило на улицах Слуцка в начале недели (фото)

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Ремонт моста и отдых под кустами на набережной. Что происходило на улицах Слуцка в начале недели (фото)

Ремонт моста и отдых под кустами на набережной. Что происходило на улицах Слуцка в начале недели (фото)

Ремонт моста и отдых под кустами на набережной. Что происходило на улицах Слуцка в начале недели (фото)

Ремонт моста и отдых под кустами на набережной. Что происходило на улицах Слуцка в начале недели (фото)
Мужчина отдыхает на набережной

Ремонт моста и отдых под кустами на набережной. Что происходило на улицах Слуцка в начале недели (фото)

Ремонт моста и отдых под кустами на набережной. Что происходило на улицах Слуцка в начале недели (фото)

Ремонт моста и отдых под кустами на набережной. Что происходило на улицах Слуцка в начале недели (фото)
Фотографии: Ольга Паздерина
Ремонт моста и отдых под кустами на набережной. Что происходило на улицах Слуцка в начале недели (фото)
12 апреля, около 22 часов, на улице Ленина в 12-м городке не работали фонари
Ремонт моста и отдых под кустами на набережной. Что происходило на улицах Слуцка в начале недели (фото)
На улице Гагарина тоже было темно