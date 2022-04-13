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Весенние заботы главы Случчины

По просьбе «Кур’ера» Андрей Янчевский, руководитель Случчины, рассказал для читателей нашего издания о тех задачах, которые сегодня в работе исполкома, на его взгляд, являются одними из приоритетных.

Что случчане помнят о жизни в 90-е

«Скоро будем жить как в 90-х», — такую фразу можно услышать сейчас, когда обсуждаем последние события в стране или мире. Это происходит на фоне скачущего курса доллара, опасений по поводу безработицы, наступления экономического кризиса или ожиданий, что некоторые товары могут быть в дефиците. А что это такое «как в 90-х»? Случчане рассказали, что запомнилось о жизни в то время.

Трудная счастливая жизнь Валентины Переходюк

Валентина Фёдоровна Переходюк (Валетко) родом из Заполья, но большую часть жизни прожила в Слуцке и работала продавцом. Сейчас ей 71, пенсия 378 рубля. Мы хотели узнать у женщины, как ей удаётся распределять расходы так, чтобы на всё хватало. Но разговор зашёл не только о деньгах. Валентина Фёдоровна рассказала, как была счастлива с му­жем, за которого вышла замуж после треть­его свидания, как он трагически погиб, как одна подни­мала троих детей, добивалась спра­ведливости у генпрокурора СССР и почему чувствует себя счастливой.

Топ-7 советов про выбор, установку и обслуживание газовых котлов

Отопительный сезон подходит к концу. Это значит, пора заняться техобслуживанием газового котла или за­думаться о покупке нового, если есть такая необходимость. На что обращать внимание при выборе котла, почему важно ознакомиться с услови­ями поставки запасных частей, кто отвечает за обслуживание? Мы нашли ответы на важные вопросы, возникающие при покупке газового оборудования.

Як сям’я Мурашка з Бязверхавічаў у вайну ратавала сям’ю яўрэяў

11 красавіка адзначаецца Міжнародны дзень вызвалення вязняў фашысцкіх канцлагераў. Хто ведае, можа такіх ахвяр генацыду было б значна больш, каб не смеласць і чалавечнасць нашых землякоў.

Гэту гісторыю расказаў «Кур’еру» пенсіянер Міхась Мурашка з вёскі Бязверхавічы Слуцкага раёна.

Про жизнь в деревне Новинки под Слуцком

Продолжая поездки по деревням, «Кур’ер» побывал в деревне Новинки. Она находится в 25 км на северо-востоке от Слуцка. Мы познакомились с местными жителями. Владимир Забело, староста деревни, и его супруга Любовь рассказали о жизни деревни в прошлом и настоящем.

Ферма под Солигорском будет крупнейшей в Беларуси

«Кур’ер» побывал в агрогородке Новополесский Солигорского района. Здесь строится самая большая в Беларуси молочно-товарная ферма, где будут использованы новые подходы к содержанию, кормлению и доению животных.