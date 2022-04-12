В пятницу, 8 апреля, в Минском областном кадетском училище в Слуцке сотрудники комитета судебных экспертиз организовали для воспитанников день отрытых дверей.

Кадетам рассказали и показали, как работает передвижная криминалистическая лаборатория. Подростки поучаствовали в реальном осмотре места происшествия — квартирной краже с убийством. Они делали гипсовый слепок обуви, изымали следы рук, оставленные предполагаемым преступником, проверяли подлинность дорожных знаков. Ещё кадеты исследовали спиртосодержащие жидкости, документы и VIN-номера автомобилей.