Каждому автолюбителю, который покупал или продавал машину, так или иначе приходилось сталкиваться с «перекупами». Обычно они сами выходят на связь с предложением и не любят светиться на камеру. «Кур’ер» поговорил со случчанином Николаем (имя изменено по просьбе героя публикации), «перекупом» из 90-х, который рассказал о криминале на дорогах, о заработке и о том, какие автомобили лучше не покупать.

«Иногда чуть ли не бесплатно отдавали»

После распада СССР с западных стран хлынул поток импортной электротехники, автомобилей и прочего. Некоторые предприимчивые белорусы быстро поняли, что на этом можно зарабатывать. В 90-е годы для привезённых из Польши или Германии автомобилей «растаможка» была не нужна, требовалось только поставить на учёт в ГАИ. На налоги уходили копейки, и многие этим пользовались.

«Я начал перегонять автомобили в 1995 году «под заказ», сначала знакомым, а потом — остальным. Спрос был большой, — рассказывает Николай. — Ездил в Польшу, кто-то ездил в Германию, но туда нужна была виза. Такой заработок был очень выгодным, потому что машины были дешёвые, иногда чуть ли не бесплатно отдавали.

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Поляки перегоняли машины из Германии и привозили их на стоянки. Все, кто с этим делом связан, знали, где они находятся. Бывало даже так, что автомобили привозили на железнодорожном транспорте в контейнерах. Сразу после выгрузки их покупали.

Первый автомобиль и криминал на дороге

Автомобили были разные, начиная от советских экспортных «Жигулей» и «Волг» и заканчивая импортными Mercedes и Volkswagen. Я ехал за конкретной маркой, под заказ. Первым пригнанным автомобилем стал Volkswagen Jetta. Когда поехал второй раз, их уже не было. С пустыми руками назад не поедешь, поэтому пригнал Seat Toledo.

В одиночку в Польшу никто не ездил, это было крайне опасно. В то время можно было нарваться на бандитов и остаться без машины. Мы объединялись по 3-5 человек. За всё время я в криминал не попадал, но о разбоях слышал часто. Криминальному бизнесу были интересны дорогие машины, а мы покупали дешёвые. Возможно, это нам и помогло.

О заработке

За одну поездку в Польшу мог заработать $200-300. Это были большие деньги по тем временам. В Польше покупал автомобиль по одной цене, а в Беларуси заказчику продавал за другую. Так и наваривался.

Так продолжалось примерно до 2000-х. После введение налога на растаможку автомобиля это стало невыгодно. Пришлось переключиться на внутренний рынок.

Слуцкие перекупы

Раньше интернета не было, объявления о продаже автомобилей искал в газетах или ходил на стоянку слуцкого авторынка. Со всеми нашими был знаком. Они дежурили по 2-3 человека у ГАИ. Если кто-то снимал с учёта машину, то сразу предлагали свою цену на месте после осмотра машины и уточнения всех нюансов. Кто-то соглашался, кто-то — нет. Бывало, что продавались машины вообще без снятия с учёта в ГАИ. На себя машины никто не оформляет — это лишние траты.

Чтобы зарабатывать на перепродаже автомобилей, нужно уметь красиво торговаться. Сбить цену у покупателя — это настоящее мастерство. Находишь недостатки автомобиля и за каждый понижаешь стоимость. Конечно, цена называется ниже рыночной, чтобы перепродать и заработать».

«За всё время было только две «бензинки»

С приходом интернета всё поменялось. Не нужно стоять у ГАИ в поиске интересного варианта. Для этого есть сайты по продаже автомобилей.

«Так сложилось, что я покупаю и продаю только дизельные авто. За всё время было только две «бензинки», да и то с одной ушёл в минус. Купил бензиновый автомобиль Audi 100 в Минске за $2300 с механическим инжектором, но машина оказалась проблемной: то глохнет, то не заводится. В Слуцке не мог найти нужного специалиста, а в Минск гнать дорого. Целый год продавал, пока не подсказали перевести на газ. Очень с ней намучился и продал в итоге за $1900.

Как-то купил битый Volkswagen Golf за $700, думал, подремонтирую и продам. Но никто не хотел браться, а дорогой ремонт не имел смысла. Пока машина стояла, то начала сильно ржаветь. Поэтому продал её по запчастям и хорошо заработал. Только за один кузов удалось отбить вложенные средства.

За машинами приходилось ездить по всей Беларуси. В Могилёве купил Volkswagen Golf за $500, но в нём не было сцепления. Пригнал машину в Слуцк, в гараже поставил сцепление, которое у меня было. Через два дня приехали люди ночью и забрали машину за $1200.

«Новые машины — одноразовые, хоть и красивые»

За всё время я не красил ни одной машины. Всегда брал ту, в которой не нужно ничего делать, тем более лезть в двигатель. Только если что-то по мелочи. Так работает большинство.

Советую покупателям автомобилей смотреть на свой кошелёк и не лезть в кредиты. Сегодня новые машины — одноразовые, хоть и красивые. Брать лучше что-то подержанное и ремонтопригодное. Не стоит смотреть на свежевыкрашенные подержанные машины, так как это лотерея. Найти что-то стоящее можно, но нужно потратить время на поиски».

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