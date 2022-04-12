Европейские фонды финансировали обновление дорог Беларуси на МИЛЛИАРДЫ евро. А что будет сейчас

Треть белорусских дорог не соответствуют нормам. Раньше проекты по их обновлению финансировали европейские фонды. Теперь бюджету придётся справляться самостоятельно, пишет издание «Белорусы и рынок».

После политического кризиса в 2020 году международные инвестиционные фонды отказались заключать с Беларусью новые договоры финансирования (лишь Всемирный банк сделал исключение и запустил проект помощи Беларуси в борьбе с Covid-19). В 2022 году произошёл новый виток эскалации отношений, и международные структуры перестали предоставлять финансирование даже по уже начавшим действовать договорам.

Реклама

А ведь именно на деньги западных фондов в Беларуси в последние годы проводилось строительство и реконструкция систем водоснабжения и канализации, дорожной инфраструктуры и реализовывались проекты в области энергосбережения.

Вопрос, как развивать или хотя бы поддерживать в порядке коммунальную инфраструктуру без европейских денег, был поднят на совещании у Александра Лукашенко. «Как будем заканчивать реконструкцию и строительство этих объектов?» — спросил он.

Важным ли был вклад европейских фондов?

Всего в период с 2008 года Беларусь получила через европейские механизмы и Всемирный банк около 5,3 млрд евро (займов и безвозмездной помощи).

Пик финансирования пришёлся на 2019 год. Тогда привлечённые средства составили более 2% белорусского ВВП или более 13% расходной части государственного бюджета. Планировалось, что в 2020 году финансирование значительно вырастет. Но, по известным причинам, не сложилось.

Приведём примеры финансирования инфраструктурных проектов в 2019 году (для Всемирного банка суммы приведены за 5-летний период).

Европейский инвестиционный банк:

реконструкция дорог М6 и М7 – 110 млн евро;

проекты в области энергетики (установка теплогенераторов; работающих на биомассе, реконструкция теплотрасс и утепление многоквартирных жилых домов) – 90 млн евро.

Европейский банк реконструкции и развития:

развитие городской инфраструктуры – 234 млн евро;

реконструкция дорог – 322 млн евро.

Всемирный банк (С 2014 года по 20 годы):

энергетика и энергоснабжение – 356 млн евро;

дорожная инфраструктура – 270 млн евро;

городское водоснабжение – 191 млн евро.

После разрыва отношений с международным сообществом финансировать коммунальную инфраструктуру придётся из госбюджета. Велик ли фронт работ и сколько он потребует?

Расходы приходится увеличивать

Государственная инвестиционная программа на 2022 год предполагала вложить 105,7 млн рублей в строительство дорог республиканского значения и ещё порядка 290 млн рублей – в дорожную инфраструктуру регионов.

Однако запланированной суммы оказалось недостаточно. Недавно правительству пришлось увеличить на 47 млн рублей расходы на строительство и реконструкцию республиканских автодорог.

Однако это далеко не все расходы. Госпрограмма «Дороги Беларуси» на 2021–2025 годы предполагает инвестиции в дорожную инфраструктуру на сумму 10,5 млрд рублей.

Данный документ также даёт представление, в каком состоянии находится дорожная инфраструктура страны. В нём отмечено, что 35,4% республиканских автомобильных дорог не соответствуют нормативным требованиям. Несоответствующими также являются 24,2% мостовых сооружений (мостов и путепроводов).

«Из-за недостаточного финансирования не обеспечивается восстановление ежегодного износа, что ведёт к необратимому процессу постепенного разрушения дорожных покрытий», — говорится в документе.

Немалых расходов бюджета требуют и другие проекты, которые раньше могли бы взять на себя международные фонды. К примеру, Госпрограмма «Энергосбережение» на 2021 – 2025 годы требует финансирования в 4,2 млрд рублей. А подпрограмма «Чистая вода» – 2,6 млрд. Возможно, указанные суммы в новых реалиях также вырастут.

Инвестиции сокращаются

Отметим, что даже в «тучный» 2021 год, когда страна наслаждалась эффектом экспортного чуда, инвестиции в основной капитал в белорусской экономике сокращались. Удастся ли государству нарастить инвестиции в коммунальную инфраструктуру в условиях нового санкционного давления?

Отрицательный ответ на этот вопрос создал бы не только экономические, но и политические риски. Ведь, как было сказано на упомянутом совещании высших должностных лиц, ничто так не подрывает доверие людей к власти, как коммунальные проблемы.