Почти три года у случчан есть возможность получать жировки на оплату жилищно-коммунальных услуг в электронном виде. «Кур’ер» узнал, действует ли такая система сейчас.

Как пояснили «Кур’еру» в расчётно-справочном центре Слуцка (РСЦ), система отправления извещений об оплате жилищно-коммунальных услуг действует без изменений. Чтобы к ней подключиться, есть два способа.

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Можно прийти в расчётно-справочный центр на улице Строителей, 5. Там написать заявление, в котором указать свои имя, фамилию и отчество, адрес и с какого месяца вы хотите получать «электронную» жировку. Сделать это может только собственник или тот, кто прописан в квартире. Если, например, вы квартиру снимаете, то нужно будет попросить хозяина. Можно отправить заявку на электронную почту sluzkrkz@tut.by. В письме напишите: «Я, (ваши фамилия, имя, отчество), проживающий по адресу (ваш адрес), прошу отправлять извещение о размере оплаты за ЖКУ на мою электронную почту (ваша электронная почта)».

На какой бумаге напечатают бумажные жировки

У одного коммерческого банка и госорганизации в Слуцке появилась бумага с желтоватым оттенком. В РСЦ заверили, что в этом месяце жители получат жировки, отпечатанные на белой бумаге.

РАНЕЕ. В Слуцке договоры подписывают уже на жёлтой бумаге. Фотофакт

Напомним, что в конце марта «Кур’ер» рассказывал, что на белорусском рынке появится новый вид офисной бумаги SvetoCopy ECO. От привычной белой бумаги для офисной техники отличается цветом — она желтоватая. Сообщалось, что это антикризисное решение для белорусского и российского рынка в условиях роста цен и ажиотажного спроса на белую офисную бумагу.