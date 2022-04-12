Власти отреагировали на обращение пенсионеров. Часть переулка Урицкого в Слуцке заасфальтируют «под ключ»

Осенью 2021 года в редакцию «Кур’ера» обращался пенсионер Станислав Гуринович. Он недоумевал, почему в 3-м переулке Урицкого канализация и дорожное покрытие в одной части есть, а в другой — нет. Жители передали коллективное письмо председателю Слуцкого райисполкома. Им пообещали, что на переулке сделают тротуар и асфальт.

В начале апреля этого года служба заказчика ЖКУ Слуцкого района объявила открытый конкурс по выбору организации, которая подготовит проект и обустроит 3-й переулок Урицкого. Именно на эту его часть обращали внимание жители «деревенской» застройки.

Реклама

Предмет закупки — выбор подрядной организации по комплексному строительству с проведением проектно-изыскательских работ («под ключ») по объекту: «Устройство асфальтобетонного покрытия на участке пер. Урицкого 3-й».

На каких участках переулка появится асфальт

участок №1 — от 2-го переулка Урицкого до 3-го переулка Урицкого, дом 62 (длина 285 м);

— от 2-го переулка Урицкого до 3-го переулка Урицкого, дом 62 (длина 285 м); участок №2 — от 3-го переулка Урицкого, дом 30 до 3-го переулка Урицкого, дом 38 (длина 163 м).

Примерная стоимость работ и сроки

Предельная стоимость проекта и строительства — 150 000 рублей.

— 150 000 рублей. Источник финансирования — средства районного бюджета.

— средства районного бюджета. Срок выполнения работ — май-сентябрь 2022 года.

— май-сентябрь 2022 года. Предполагаемые сроки начала капитального ремонта — июнь 2022 года.

Если вы хотите рассказать о проблемах или важных событиях в жизни города или деревни, высказать своё мнение о происходящем, поделиться фактами, познакомить с интересными людьми, звоните на номер редактора отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите на электронный адрес редакции: info@kurjer.info.