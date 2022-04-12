Канцлер Австрии Карл Нехаммер раскрыл подробности своего разговора с Путиным

В ответ на замечание канцлера Австрии Карла Нехаммера о том, что надо скорее закончить войну в Украине, Владимир Путин ответил: «Было бы хорошо». Об этом Нехаммер рассказал MeinBezirk.at после встречи с президентом России, которая прошла 11 апреля.

По его словам, Путин «по-прежнему доверяет мирным переговорам в Стамбуле» и заявил, что хочет их продолжить. Нехаммер утверждает, что президент России оценил санкции, введённые против страны, как «жёсткие».

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Канцлер Австрии заявил, что ему было важно столкнуть Путина с ужасами войны. «С теми страданиями, которые я видел сам. С военными преступлениями в Буче и многих других сёлах и городах Украины. Я сам стоял у братской могилы», — сказал он.

Кремль подробно не рассказывал о том, как прошла встреча с канцлером Австрии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков лишь заметил, что «беседа была непродолжительная по меркам последнего времени».

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Источник: РБК