Главное следственное управление Следственного комитета завершило расследование в отношении директоров Слуцкого и Пинского мясокомбинатов, сообщает пресс-служба СК.

Помимо руководителей в качестве обвиняемых по уголовному делу привлекли начальника отдела внешнеэкономической деятельности Пинского мясокомбината и представителя коммерческой структуры, нерезидента Беларуси.

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Следствие установило, что должностные лица и руководители комбинатов придумали и несколько лет пользовались схемой экспорта мясной продукции. За первоочередную и беспрепятственную отгрузку руководители комбинатов получали от «частников» незаконные вознаграждения. Размер взяток составлял суммы до $10 000. Потом продукция уходила на экспорт.

В начале октября 2021 года участники «серой схемы» были задержаны сотрудниками ГУБОПиК МВД с поличным во время получения очередной взятки.

Общая сумма незаконных вознаграждений составила почти $60 000.

Действия должностных лиц мясоперерабатывающих предприятий квалифицированы следствием по ч.2 и ч.3 ст.430 (получение взяток в крупном и особо крупном размерах) Уголовного кодекса Беларуси. Представителю коммерческой структуры предъявлено обвинение по ч.3 ст.431 (дача взятки в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси.

Обвиняемых заключили под стражу. Расследование уголовного дела завершено. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.

Ранее