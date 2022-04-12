Самой обсуждаемой за неделю стала публикация про проблемы матери с дочерью-подростком. Было очень много откликов. Читатели активно советовали, как женщине правильно себя вести и находить общий язык с дочкой. Представляем мнения читателей «Кур’ера».

Многие читатели считают, что очень важно разговаривать с дочерью обо всём, стараться быть другом и обсуждать возможные сексуальные отношения с противоположным полом.

«Как минимум рассказать ребёнку о контрацепции…»

annasheletun написала: «Вспомните себя в этом возрасте… Я вам сочувствую за ваши переживания. Ваша задача — как минимум рассказать ребёнку о контрацепции… Хотя в 14 лет она и слушать не станет… Подкиньте книгу — очень действенный способ. Да и вообще, если не разрешит девочке на ночь оставаться, не факт, что сдержит. Дочь выросла, пора принять этот факт и остаться мамой, а не превратиться во врага…»

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«Быть дочке подругой»

«Вы должны садиться за стол и разговаривать. Быть дочке подругой, рассказать ей, как происходят дети, что до 16 лет она под вашей опекой, что надо предохраняться. Не садиться в незнакомые машины и не подражать своим подругам, — пишет yulka_drobysh. — А к мальчику ходить ночевать — объясните так: «А что подумают его родители? Я бы не хотела, чтобы ты шла ночевать к мальчику, потому что несу ответственность». Объясните, что такое дети (когда получаются), предупредите, что ответственность будет возлагаться на неё, если что-то случится. Вы должны стать собеседником и человеком, которому она доверится. Хвалите, говорите: «Какие у тебя вкусные духи», «Может, я тебе куплю блеск для губ» или «Выберем тебе помаду».

«Главный страх — не нравиться парням»

«С дочерью в любом случае нужно разговаривать и объяснять свои переживания. А также спрашивать о её переживаниях, — считает mariya_mazeiko. — В этом возрасте главный страх — не нравиться парням, не быть интересной, крутой для друзей. О родителях никто в таком возрасте не думает. Моей всего 5 лет, а она уже выпячивает своё «Я». А тут более свободный в мыслях и действиях ребёнок. Предложите свою помощь. Каждая в этом возрасте хочет быть привлекательной и каждая хочет внимания парней. Так помогите ей. Не хотите, чтобы была легкодоступной,- так объясните. Не хотите, чтобы вызывающе выглядела, — так обучите. Запишите на курсы макияжа, самые простые, какие найдёте, какие вам по силам. Там научат, как подчеркнуть красоту, а не наносить «боевой раскрас». Не нравится одежда, ну так сядьте вместе и погуглите стили. Скажите, давай вместе выберем картинки в интернете, какая одежда и стили тебе нравятся, подберём тебе одежду. В Сети много готовых красивых луков на любой случай. В том и задача взрослых — обучить, чтобы ребёнок вышел в свет подготовленным не ко всему, но ко многому. Если бы в своё время у моей мамы были такие возможности, мне не пришлось бы сейчас многому учиться. Это касается всего: привлекательный внешний вид, сексуальная грамотность, финансовая грамотность, коммуникация с обществом».

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