На прошедшей неделе читатели «Кур’ера» обсуждали изменения, которые появляются в жизни в связи с санкциями. Рассказывали о коммунальных проблемах. Пользователи наших соцсетей обсуждали появление прокатных самокатов, ожидаемое строительство скейт-площадки в слуцком парке и отношения матери с дочерью-подростком. Читайте краткий обзор.

Как экономить бумагу

Постоянный читатель «Кур’ера» Николай поделился мнением, как экономить бумагу в период её дефицита. На это его натолкнуло посещение банка.

«Я пришёл в банк не для того, чтобы снять деньги, а просто продлить вклад, чтобы он ещё полежал там несколько месяцев, — рассказал Николай. — Для этого мне выдали договор на семи листах. Я пожилой человек, всё и до вечера не прочитаю. Почитал только на первой странице, сколько кладу, на какой срок и сколько процентов. И подписал. Раньше были обычные сберкнижки, и там просто писали, сколько снял, когда и сколько осталось. И деньги не пропадали. И ещё жалуются, что в стране нет бумаги! А где ж она будет, когда каждому такой договор!».

Как в Слуцке пользоваться самокатами

Живой отклик у читателей вызвало появление в разных местах Слуцка прокатных самокатов. Некоторые считают, что тротуары слишком узкие, чтобы безопасно ездить на самокатах, другие удивляются высокой цене. Lidiiami12 пишет: «А по каким дорожкам эти самокаты должны ездить? Или надо ходить и оглядываться, чтобы на тебя случайно не наехали?». «С нашими тротуарами очень удобно будет», — думает и ruslanberezovskii.

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Жильцы спотыкаются

Жители одного из домов на улице Комсомольской обращают внимание на ступеньки, по которым ходят каждый день и спотыкаются. «Посмотрите, пожалуйста, на ступеньки входные в доме №5 по улице Комсомольской. Два года жильцы добиваются, чтобы сделали входные ступеньки в подъезды, но никто не обращает внимания. А ведь дом в центре города почти, рядом гимназия №1».

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