«Перестал есть мясо, потому что пью молоко». Как случчанин завёл корову, которая родом из Шотландии

Леонид Севрук живёт в Брановичах. Он единственный в округе держит корову. Это айрширская порода, которая родом из Шотландии и даёт жирное молоко. Леонид рассказал «Кур’еру», почему для него это больше хобби, чем какой-то доход.

Леонид Севрук давно мечтал завести свою корову. Раньше он работал начальником аварийной службы «104». После того как пережил инсульт, был при смерти, пересмотрел свои взгляды на жизнь и решился на покупку. Сейчас случчанин работает сторожем.

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Как выбирал породу и где покупал

«Почитал в интернете, что у айрширской породы коров хороший иммунитет. Обычную корову не хотел. Ещё выбирал по качеству молока. Зачем мне брать чёрно-белую, которая съест столько же корма, но даст молоко худшего качества 3% жирности? Сливаешь молоко от моей коровы из банки, стенки остаются белыми, а у магазинного — чистые, — поясняет Леонид. — У айршир­ской породы хорошая соматика (соматические клетки — это отмершие клетки кожи, которые попадают через соски коровы в молоко. Если их больше нормы, то невозможно приготовить качественные молочные продукты — Прим.ред.). Если в обычном молоке допускается 200-500 клеток, то у моей — 80. Чем ниже, тем лучше».

Бело-рыжую корову зовут Сушка. Леонид купил её у фермера из деревни Борок Слуцкого района, который привёз пять тёлочек этой породы из Карелии. Случчанин отдавал деньги за корову частями, потому что в эквиваленте она стоила $2000.

Построил хлев

Перед покупкой Леонид построил хлев из блоков, дерева и цемента на месте послевоенного деревянного сарая. Во всё вложил $9000. «Сделал новый дворец, — улыбаясь, говорит хозяин. — Хотим обустроить загон около хлева, чтобы корова могла гулять».

Ещё Леонид взял в аренду участок: 60 соток для выпаса коровы с телёнком. У Сушки уже были тёлочки, которых случчанин продал.

Чем кормит корову

В рацион айрширской коровы входят сено, кормовая свёкла, комбикорм, мука и мел. За сутки Сушка выпивает 60 литров воды. У Леонида есть небольшая мельница, он смалывает зерно в муку. Сено хранится под крышей.

«Одно плохо, что всё подорожало. Раньше можно было купить 12 рулонов сена за 560 рублей, сейчас на эту сумму — только семь. Одного рулона хватает на 17-20 дней, — говорит Леонид. — Моя корова живёт как сыр в масле. Зерна съедает тонны две».

Про молоко

«Молоко вкусное, хорошее. Я перестал есть мясо. Полторашку молока выпьешь — больше и не хочется есть. Корову дою сам — есть доильный аппарат, — рассказывает случчанин. — Из молока делаем творог, сыры. Сыворотку отдаю тёте — она держит свиней».

Корова — хобби

«Корова — это больше хобби, — говорит Леонид. — Сушка послушная, спокойная, никуда не уйдёт. Знает дорогу домой и на поле. Любит стоять под дождём. Перед тем как пить или есть, обязательно обнюхает».

Боится уколов

«Раз в месяц проверяем коровье здоровье. Вызов ветеринара на дом сейчас стоит 50 рублей. У меня сестра — доярка, помогает ставить уколы корове. Сушка очень боится уколов. Когда сестра приезжает, сразу убегает от неё, готова чуть ли не перепрыгнуть через забор. Представляете, полтонны убегает. Сейчас моя корова весит 470 килограм­мов», — говорит случчанин.

Ещё корове нужно делать «маникюр» — обрезать копыта. Стоит эта процедура 30 рублей.