Грузоперевозчикам Беларуси и России запретили работать на территории Евросоюза. Водители обязаны покинуть ЕС до 16 апреля

Совет Евросоюза опубликовал решение о запрете работы на территории ЕС любых российских и белорусских автотранспортных компаний, перевозки грузов автотранспортом в пределах ЕС. Это касается и транзита, сообщает onliner.by.

В сообщении уточняется, что дальнобойщики, работающие на компании из Беларуси, должны вернуться в страну до 16 апреля.

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В официальном журнале ЕС говорится: «Любому автотранспортному предприятию, созданному в Беларуси, запрещается перевозка грузов автотранспортом по территории ЕС, в том числе транзитом. Запрет не распространяется на автотранспортные предприятия, перевозящие почту (универсальная услуга).

Запрет не применяется до 16 апреля 2022 года к перевозке грузов, которая началась до 9 апреля 2022 года при условии, что ТС автотранспортного предприятия уже находилось на территории ЕС 9 апреля 2022 года, нуждалось в транзите через ЕС, чтобы вернуться в Беларусь.

Государства — члены ЕС в отступление от запрета могут разрешить перевозку товаров автотранспортным предприятием, учреждённым в Беларуси, если компетентные органы установили, что такая перевозка необходима для:

покупки, импорта или транспортировки в ЕС природного газа и нефти, в том числе продуктов нефтепереработки, а также титановой, алюминиевой, медной, никелевой, палладиевой и железной руды;

закупки, импорта или транспортировки фармацевтических, медицинских, сельскохозяйственных и пищевых продуктов, включая пшеницу и удобрения;

гуманитарных целей;

функционирования дипломатических и консульских представительств ЕС и государств — членов ЕС в Беларуси, в том числе делегаций, посольств и миссий, или международных организаций в Беларуси, пользующихся иммунитетами в соответствии с международным правом.

Заинтересованное государство-член должно информировать другие государства-члены и Комиссию о любом разрешении в течение двух недель с момента разрешения».

Решение вступило в силу 9 апреля.