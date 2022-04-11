Пенсионерка из Слуцка сделала в банке валютный вклад, но, когда закончился срок депозита, с возвратом возникла проблема. Ситуацию прокомментировал юрист.

Случчанка Людмила (по просьбе героини имя изменено, её данные есть в редакции) в одном из слуцких банков положила на депозит на 3 месяца 14 тысяч долларов. Женщина копит средства на однокомнатную квартиру. 29 марта срок вклада истёк, и пенсионерка пришла за деньгами.

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Людмила написала заявление, чтобы ей выдали всю сумму. Но ей предложили варианты: выдать белорусскими рублями или перевести на карточку. Женщина возразила, что по договору ей должны выдать все деньги наличными. Администрация банка, по её словам, согласилась отдать только 3 тысячи, объясняя это ситуацией в стране и мире.

Случчанка попросила предоставить ей какой-то правовой акт, в котором сказано, что её вклад могут не выдавать в срок. «Я буду знать, что это подписано президентом либо кем ещё, я соглашусь и пойду тихонько», — говорит Людмила. Но такого документа у банка не было.

В итоге женщину уговорили перезаключить договор. Ей отдали 3 тысячи долларов и сказали, что она может раз в месяц забирать по 3 тысячи, но если изменятся обстоятельства, то ей отдадут больше.

«Кур’ер» обратился в отделение банка, где Людмила оформила валютный вклад. Руководство банка от комментариев отказалось, сославшись на банковскую тайну.

Комментарий юриста: «Остаётся лишь рассмотреть другие формы заботы о сбережениях»

Ситуацию прокомментировал юрист Иван Райкевич, который занимается защитой прав потребителей в Слуцке.

«Обрадовать потребителя, к сожалению, нечем, поскольку банки осуществляют операции с денежными средствами, находящи­мися на текущих (расчётных) банковских счетах, равно как и по вкладам, на условиях, определённых договором.

Большинство договоров, составляемых банками, содержат пункты, согласно которым банк имеет право в одностороннем порядке изменять порядок предоставле­ния услуг, вводить комиссии и ограниче­ния, изменять практи­чески любые ранее оговорённые условия, уведомляя клиента об этом с помощью информации на стендах банка, или на сайте, или иными способами.

Понятно, что каждый день потребитель на сайт или в отделение банка заходить не будет, чтобы регулярно мониторить изменения банковских документов. И эти изменения он увидит только тогда, когда решит получить свои деньги, как и в случае с нашей героиней. Но законодательно не запрещено инфор­ми­ровать потребителя об изменении договора подобными способами.

Поскольку, согласно ст. 391 Гражданского кодекса Беларуси, граждане и юрлица свободны в заключении договора, а условия договора определяются по усмотрению сторон в порядке и пределах, предусмотренных законодательством, банк вправе заключить договор на любых условиях в рамках законодательства Беларуси. И на сегодняшний день в законодательстве отсутствует запрет на одностороннее изменение условий договора, так как такое право банку даёт сам договор, подписанный, а значит принятый, клиентом.

Нашей героине остаётся лишь ожидать отмены ограничений и после, получив свои денежные средства, внимательно читать условия заключаемых договоров, а также рассмотреть иные формы заботы о своих сбережениях».