Министр ЖКХ Андрей Хмель объявил по госканалу, что резкого роста жилищно-коммунальных услуг не будет, сообщает БелТА.

«Но нужно понимать, что рост тарифов неизбежен. Так как где-то растёт стоимость энергоресурсов, где-то материалов, где-то повышается средняя заработная плата по стране», — сказал министр.

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Александр Хмель пояснил, что тарифы формируются на основании себестоимости, устанавливаются планово-расчётные цены. Всё проверяется на уровне министерства, поэтому никакого резкого роста тарифов не ожидается. «Возможно, они где-то планово будут повышаться, но всё будет как последние 3-4 года», — добавил он.