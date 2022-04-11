Ольга Виднева, штукатур СУ-137 Солигорского стройтреста №3, вместе с бригадой строителей участвует в возведении масштабного культурно-музейного комплекса во Владивостоке. Она встретилась с корреспондентом «Кур’ера» накануне отъезда на своём рабочем месте — на стройке крупнейшего в Беларуси молочно-товарного комплекса.

Ольга рассказала, что на этом объекте работают специалисты из разных городов Беларуси: Солигорска, Пинска, Гродно.

«Первую вахту сроком 30 дней я уже отработала, — говорит Ольга. – Работать интересно, кругом невиданные раньше пейзажи, океан. Мне кажется, что наши строители самые организованные и высококвалифицированные».

Реклама

Справочно: Комплекс во Владивостоке будет включать концертный зал Приморской сцены Мариинки, музейно-выставочный центр, Приморскую высшую школу музыкального и театрального искусства (филиал РГИСИ), Академию исполнительского искусства (филиал ЦМШ), а также филиал МГАХ. Аналогичные центры возведут в Калининграде, Кемерове и Севастополе.