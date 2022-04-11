Корреспонденты и читатели «Кур’ера» прогулялись по Слуцку в конце прошлой недели.

Прокат самокатов и блог на трансформаторе. Что происходило на улицах Слуцка в выходные дни (фото)
Ведро мёда. Обычно акции бывают в магазинах, а на рынке просто торгуются. Но в воскресенье на мини-рынке по улице 14-ти Партизан не просто продавали мёд по 6 рублей за банку 0,5 л, но можно было бесплатно получить ведро мёда. Правда, надо было ответить на один вопрос. Фото: Алесь Достанко
Прокат самокатов и блог на трансформаторе. Что происходило на улицах Слуцка в выходные дни (фото)
В Слуцк пришёл прокат электросамокатов. Фото: Александра Шагойко
Прокат самокатов и блог на трансформаторе. Что происходило на улицах Слуцка в выходные дни (фото)
Крокусы цветут полным ходом. Фото: Александра Шагойко
Прокат самокатов и блог на трансформаторе. Что происходило на улицах Слуцка в выходные дни (фото)
Символ выходных в городе. Огороды в 11-м городке
Прокат самокатов и блог на трансформаторе. Что происходило на улицах Слуцка в выходные дни (фото)
Фотографии: Алексей Скрынников

Прокат самокатов и блог на трансформаторе. Что происходило на улицах Слуцка в выходные дни (фото)

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Прокат самокатов и блог на трансформаторе. Что происходило на улицах Слуцка в выходные дни (фото)

Прокат самокатов и блог на трансформаторе. Что происходило на улицах Слуцка в выходные дни (фото)

Прокат самокатов и блог на трансформаторе. Что происходило на улицах Слуцка в выходные дни (фото)

Прокат самокатов и блог на трансформаторе. Что происходило на улицах Слуцка в выходные дни (фото)
Прокат самокатов и блог на трансформаторе. Что происходило на улицах Слуцка в выходные дни (фото)
Фото: Екатерина Скрынникова
Прокат самокатов и блог на трансформаторе. Что происходило на улицах Слуцка в выходные дни (фото)
Лошадь везёт воз сена. Всё реже и реже видно гужевой транспорт на улицах Слуцка. Фотографии: Александр Петров
Прокат самокатов и блог на трансформаторе. Что происходило на улицах Слуцка в выходные дни (фото)
Соревнования по ориентированию для школьников
Прокат самокатов и блог на трансформаторе. Что происходило на улицах Слуцка в выходные дни (фото)
Улица Зелёная перекрыта. Фотографии: Ольга Паздерина

Прокат самокатов и блог на трансформаторе. Что происходило на улицах Слуцка в выходные дни (фото)