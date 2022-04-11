Весенняя ярмарка в Солигорске, по мнению горожан, в этом году оказалась малолюдной. Промышленных предприятий со своей продукцией не заметно. Очень много саженцев разных деревьев, мало сельхозпродукции. Солигорск видел значительно большие ярмарки.

Какие цены отмечены в торговых рядах: карп (из Красной Слободы) — от 5,15 до 6,55 рубля, белый амур — 7,01 рубля за килограмм, сало (копыльское) – 18 рублей за килограмм, лук-севок — 19-20 рублей за килограмм.

Кто что продавал и покупал на весенней ярмарке в Солигорске. Фото

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Кто что продавал и покупал на весенней ярмарке в Солигорске. Фото
Аляксандр Навіцкі – адзіны майстар, які размаўляе па-беларуску. Прыехаў з Карэлічскага раёна, прывёз розныя вырабы з дрэва. Фота: Уладзімір Амяльчэня

Кто что продавал и покупал на весенней ярмарке в Солигорске. ФотоКто что продавал и покупал на весенней ярмарке в Солигорске. Фото

Кто что продавал и покупал на весенней ярмарке в Солигорске. Фото

Кто что продавал и покупал на весенней ярмарке в Солигорске. Фото
Инженер Дмитрий Валерьевич (Солигорск): “Есть семья, свой дом, участок. Купил шелковицу плакучую”.

Кто что продавал и покупал на весенней ярмарке в Солигорске. Фото

Кто что продавал и покупал на весенней ярмарке в Солигорске. Фото
Анатолий Иосипович из Слуцка, инвалид, пенсионер: “Летом заготавливаю материал, зимой плету корзины и кошики. Ни один молодой человек не подошёл и не поинтересовался, как это делается. Жалко. Может потеряться искусство ремесла”.

Кто что продавал и покупал на весенней ярмарке в Солигорске. Фото
Кто что продавал и покупал на весенней ярмарке в Солигорске. Фото
Мастер из деревни Осово Солигорского района: «Стало сложно найти на Полесье культурную лозу, из которой можно было бы плести кошики и корзины».