Кто что продавал и покупал на весенней ярмарке в Солигорске. Фото

Весенняя ярмарка в Солигорске, по мнению горожан, в этом году оказалась малолюдной. Промышленных предприятий со своей продукцией не заметно. Очень много саженцев разных деревьев, мало сельхозпродукции. Солигорск видел значительно большие ярмарки.

Какие цены отмечены в торговых рядах: карп (из Красной Слободы) — от 5,15 до 6,55 рубля, белый амур — 7,01 рубля за килограмм, сало (копыльское) – 18 рублей за килограмм, лук-севок — 19-20 рублей за килограмм.