Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 4 по 10 апреля. «Кур’ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

 

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Публикация от Оксана Матусевич (@oksana.matysevich)

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Публикация от печатает… (@_st.ass__)

 

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Публикация от Виктория (@vi4ka_shkurskaya)

 

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Публикация от Jazzzubec (@jazzzubec)

 

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Публикация от Анна Геннадьевна (@_annasuchok_)

 

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Публикация от Анастасия @bendz.art (@anastasiya_bendz)

 

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Публикация от ＯＬＧＡ ♥ ＮＥＶＩＤＩＭ Ｋ Ａ (@nevidimkao)

 

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Публикация от Alina Prohorova (@alinaprohorova_)

 

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Публикация от tanya_shach (@tanya_shach3)

 

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Публикация от Дубровская Анна (@dubovskaia_ann)