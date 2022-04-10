В Слуцке договоры подписывают уже на жёлтой бумаге. Фотофакт

Один из магазинов бытовой техники в Слуцке, 10 апреля. Случчанин подписывает договор, распечатанный на жёлтой бумаге.

Почему так происходит

От привычной бумаги для офисной техники она отличается, тем, что имеет естественную белизну 60%. У обычной белой офисной бумаги этот показатель — 96%.

Это антикризисное решение для белорусского и российского рынков в условиях роста цен и ажиотажного спроса на белую офисную бумагу, — сообщает Office Life.

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Белорусский рынок бумаги завязан на поставках из России. После введения санкций российские заводы снизили объёмы производства из-за дефицита некоторых химических компонентов.

Российский производитель популярного бренда бумаги — Светогорский ЦБК, который принадлежит компании «Сильвамо Корпорейшн Рус» (входит в состав американской группы Sylvamo), — начал выпуск новой линейки «экобумаги» желтоватого цвета из полубеленой целлюлозы, после того как столкнулся со сложностями в поставках импортируемых химикатов-отбеливателей.

Финская компания химической промышленности Kemira 1 марта 2022 года заявила, что прекращает поставки в Россию и Беларусь. Хлорат калия, который получали от финских партнеров российские и белорусские производители, использовался для отбеливания целлюлозы. Без этого компонента выпуск привычных белых листов бумаги невозможен.

Россия за минувшие десятилетия не смогла наладить собственное производство нужных химических компонентов.