Ощущение разных запахов — как приятных, так и, наоборот, отталкивающих — в целом одинаково среди людей, невзирая на все культурные различия. Эксперименты с представителями разных культур и групп с совершенно непохожим образом жизни показали, что большинство предпочитают один и тот же аромат: среди предложенных в опыте — ванили. Такой результат указывает на универсальность восприятия запахов и его эволюционную ценность для нашего вида. Об этом ученые пишут в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

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Предполагается, что восприятие запахов приятными или неприятными должно зависеть как минимум от нескольких факторов: личного опыта, местной культурной традиции и универсальных для всех людей свойств. Всё это демонстрировалось и прежде. Но, чтобы лучше понять, какой вклад вносит каждый из них, Артин Аршамян (Artin Arshamian) и его коллеги из Австралии и Швеции провели новые эксперименты почти с 300 добровольцами из разных регионов, стран и культур.

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Выборка включала в себя представителей групп охотников и собирателей, обычных сельских жителей и горожан крупнейших мегаполисов, обитателей влажных лесов Таиланда, мексиканских пустынь, нагорий Эквадора и небоскребов Нью-Йорка. Каждому участнику предлагали набор из десяти ароматов, которые он должен был расположить от самого приятного, на свой вкус, к самому отталкивающему.

Топ-3 по привлекательности составили ароматы ванилина, этилбутирата (обладает выраженным фруктовым запахом) и линалоола (фруктово-цветочный). Самым неприятным оказался аромат изовалериановой кислоты, которую производят некоторые бактерии, перерабатывая белковую пищу, и которая составляет часть запаха несвежих носков и некоторых сортов сыра «на любителя».

По словам авторов исследования, положение в этом рейтинге было связано с местной культурой лишь на шесть процентов; на 54 процента оно зависело от личных предпочтений, на 40 процентов — от восприятия, универсального для всех людей. По-видимому, это наследие долгой эволюционной предыстории и бесчисленных поколений, для которых восприятие запахов служило одним из самых надёжных способов оценить, например, качество потенциальной пищи.