Пингвин из Антарктиды свернул не туда и оказался в Новой Зеландии, проплыв 3000 километров

Жители небольшого поселения на острове Новой Зеландии, проснувшись утром, неожиданно увидели на пляже пингвина. Птица не заходила в воду и выглядела явно растерянной. На место немедленно вызвали специалистов: оказалось, что пингвин прибыл из Антарктиды — он свернул не туда и преодолел 3000 километров через весь океан, сообщает Trendymen.

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Пингвины Адели — один из самых распространенных видов нелетающих птиц, которые обитают исключительно на побережье Антарктиды. Каким-то невероятным образом представитель этого вида преодолел 3000 километров ледяных вод и прибыл в небольшое поселение на Южный остров Новой Зеландии.

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«Пингвин вдруг повернул голову, и я понял, что он настоящий. Я думал, что это просто игрушка!» — рассказал журналистам Гарри Сингх, который увидел пингвина первым.

Уставшую и обезвоженную птицу увезли в клинику, где покормили и дали отдохнуть. Учёные-зоологи считают появление пингвина Адели в Новой Зеландии чрезвычайно редким событием, в последний раз такое происходило 28 лет назад.

Предположительно, этот пингвин свернул не туда, поймал быстрое течение, и был вынужден плыть все 3000 километров.

Пингвину придётся добираться обратно своим ходом. Все надеются, что ему повезет.