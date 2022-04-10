Кому цепочку под кожу, а кого упорно преследует. Истории белорусов, которые близко сталкивались с молнией

Onliner собрал истории белорусов, которые близко сталкивались с молнией. Кому-то она запечатала под кожу металлическую цепочку, кого-то просто жутко напугала. Некоторых упорно преследует, но пока не может попасть. Или просто издевается.

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«Сказал, что нужно меня закопать в землю, чтобы ток вышел»

Денис более 20 лет носит на шее странную «цепочку». Некоторые думают, что это какая-то слишком изысканная татуировка. На самом деле это остатки серебряной цепочки с крестиком, в которую ударила молния, «запаяв» её под кожу. История лютая.

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— Мне было 13, я гостил у бабушки в Украине. С нею и с соседом полем шли домой. Небо было практически чистое, висела совсем небольшая тучка. Потом начал капать дождик. Мы встали под отдельно стоящую старую грушу. Да, даже я в 13 знал, что под одинокое дерево нельзя прятаться во время грозы. Но грозы-то не было!

Стою, держу велик за руль. Вдруг меня подкидывает, бросает в кусты. Грома я не слышал — звук был такой, будто нахожусь под водой. Молнии тоже не видел.

Далее начались странные вещи. Вижу себя со стороны: лежу у куста — в той же одежде, что была на мне. При этом моё тело испаряется, начиная от ног и выше. Вижу, как идёт дым, и начинаю дико орать.

Бабушка и сосед потом рассказывали, что никакого крика не было. Но им тоже досталось, могли и не слышать. Или мне казалось, что кричу…

«Испарялся» я до тех пор, пока не увидел оставшуюся от себя одну голову. Тогда очнулся в своем теле — лежал лицом в траву. Шевелиться не мог. Начал звать бабушку и соседа, они не отзывались, думал, что погибли. Потом подбежала бабушка не в себе — мечется, кричит. Вижу соседа: голова в крови, тоже ничего не понимает.

Через пару минут проходил мужчина. Сказал, что нужно срочно меня закопать в землю, чтобы ток вышел. Лопаты не было, поэтому кинули меня в грязевую лужу и брызгали, поливали этой жижей (земля там — настоящий чернозем).

По мере того, как я сидел в этой жиже и меня поливали, начинал чувствовать кончики пальцев. Бабушка побежала в село звонить в скорую. Повезли нас в больницу, запомнился мне сбор врачей: пришли из всех отделений на меня посмотреть. Я так понял, что редко кого к ним с ударом молнии привозили. Мышцы врач трогает, а они твёрдые.

Потом я себя в зеркале увидел. От одежды выше пояса — обгорелые лохмотья. Тело обожжено — я так понял, молния ударила меня с правой стороны между грудью и плечом. Самое ужасное — запах горелого мяса, меня от него тошнило.

Любопытно вот что. На мне была серебряная цепочка. Судя по всему, заряд по ней дошёл до крестика и остановился. Сам крест и цепочка за ним остались целы, висели на мне. Когда я снял остатки, получилась такая картина: обожженное тело возле цепочки, справа обуглившая цепочка, которая вошла в кожу, а посередине след от крестика. Этот крест на теле был виден ещё какое-то время

На следующий день я уже даже мог ходить как зомби. Руки-ноги не гнутся, все болит, но уже передвигался. Потом мышцы ещё лет 10 болели, как после тренажёрки.

Я потом ходил смотреть на то дерево, под которым мы стояли. В одном месте содрана кора и обгорело немного. Пострадал и мой велик: молния попала в звонок, его разорвало.

Ещё деды рассказывали, будто лет 60 назад под этим деревом убило женщину. Но насколько это правда, не знаю.

А след от цепочки я думал удалить, но врачи сказали, что здоровью он не вредит, можно оставить на память.

«Никого молния не гоняет, одну меня!»

Веронике не нужна слава, она просит не показывать ее лицо и не называть район. Мол, кому надо, те и так знают про её «сверхспособность». Живёт в сельской местности, которая не выделяется по грозовой активности. (Ну, пока рядом нет Вероники.) Все события, которые она описывает, происходили в разных населённых пунктах в пределах одного района.

— Началось это лет 10 назад, до того всё было нормально. Вышла из дома на крыльцо с чашкой кофе. Крылечко под крышей, на доме громоотвод, всё как положено. Лето, погода отличная, солнце. Только вдалеке где-то дождик идёт и «бумкает». Вдруг — шум, треск, на мне вся шерсть дыбом! Молния прямо перед крыльцом в огород бьёт, метрах в 15 от меня. Ну ладно.

Следующая наша встреча состоялась недели через две, уже в другом месте. Я шла с остановки. Тогда как раз надвигалась конкретная гроза — с чёрным небом, ливнем и грохотом. Понимая, что меня сейчас накроет, я побежала к навесу над подъездом мимо металлических гаражей. Молния ударила за спиной, когда я почти подбежала. Я её не видела, только услышала очень противный звук, между треском и каким-то свистом. Снова все волоски дыбом. Мужики под козырьком стоят, крестятся: «Как ты выжила?! Она ж в тебя летела!»

Вот после этого второго раза у меня возник страх грозы. Сковывал ужас от одного вида молнии, боялась высовываться на улицу. Но есть и чисто физические ощущения: во время грозы волосы поднимаются аж до боли в коже, я чувствую наэлектризованность.

Потом молния меня забросила лет на пять. Пока однажды не вспомнила. Иду по улице, поднимаю глаза и вижу знакомую картину: солнышко, чистое небо, но быстро надвигается грозовой фронт. Мысль ещё мелькнула: «А не шибануло бы меня…» Набираю скорость, начинаю бежать в сторону магазина. Там дверь открыта, стоят несколько продавщиц из разных торговых точек, прячутся под козырьком. Дождь меня догоняет, и я снова слышу за спиной этот мерзкий тонкий треск. Женщины смотрят, выпучив глаза: «Мы обалдели, она в тебя целилась!» У крыльца там есть металлическая стойка для велосипедов — в неё и попала. Причём на здании есть громоотвод, вдоль дороги стоят электрические столбы со штырями — но она всё равно выбрала меня!

Нет, сверхспособностей у меня с тех пор не открылось. Открылся только панический ужас перед молниями.

Молния не по инструкции

Сформулированы чёткие правила, как уменьшить вероятность попадания молнии: избегать возвышенностей, открытых пространств, отдельно стоящих объектов, не пользоваться электроникой и так далее… Но рассказы тех, кто встречался с нею близко, позволяют предположить, что сама молния эти инструкции читала невнимательно.

Антонина, похоже, вызвала разряд своими вопросами.

— В возрасте лет 9 с мамой пошла за грибами. Моросил дождь, вдали был слышен гром. Я всё расспрашивала: «Откуда берётся молния?», «Почему гремит гром?», «Как бьёт молния?». Мама отвечала-отвечала, да потом я её достала, она сказала: «Хватит вопросов!» А когда я присела, чтобы срезать грибы под большой сосной с раздвоенным стволом, в эту развилку молния и ударила. Я тогда осталась жива и почти невредима. И это не была возвышенность или открытое место — именно лес. После этого в течение лет семи я мчалась домой, как только начинался дождь. А уж если был слышен гром, начиналась паника.

Дария тоже утверждает, что её разряд вёл себя не по инструкции:

— Гуляли с подругами по дачному посёлку, было совершенно чистое небо. Вдруг метрах в семи от меня в столб бьёт молния и рикошетит в дерево. Во всём посёлке пробки перегорели. Говорят, что молния бьёт в высокие точки — так вот нет! Наши дачи расположены в низине, всюду молниеотводы — но она непонятно откуда взялась и почему-то решила попасть именно сюда.

Кстати, любопытный факт: замечала, что вокруг меня с электрикой что-то непонятное происходит. Как-то ехала в такси, спросила, можно ли покурить, ну и опустила стекло. И не могу понять, чего водитель на меня так странно смотрит. Оказывается, этот подъёмник у него три месяца назад сломался… Но у меня это наследственное: замечали, что вокруг отца тоже приборы шалят.

Пётр замечает за собой электромагнитные «аномалии» после того, как в детстве рядом с ним ударила молния. Говорит, собирает всю статику:

— Мне было 7, лазил по алыче. Начался град, всё потемнело, я слез и побежал к домам. Тогда и произошла вспышка. Ударило в арматурину, которая торчала из земли. Это было настолько громко и сильно, что я почувствовал, как одежду дёрнуло волной. Зайчиков солнечных наловился… Воздух как будто засветился, все ощущения слились и вышли наружу мурашками по телу.

Что-то похожее я чувствовал уже позже в музее электричества, возле огромного разрядника. Да и по жизни меня преследуют удары током. Самое странное, что я замечал, — что-то вроде волн возле прожекторов на стадионе. Перед бурей воздух над ними мигает как будто невидимыми молниями.

Учёный: могли сыграть роль особенности организма

О «феномене Вероники» спросим у специалиста. За что её гоняет молния?

— Во-первых, нельзя исключать, что это просто совпадение. Три раза за пять лет — это ещё не очень-то «гоняет». Также могли сыграть роль физические параметры тех мест, где она находилась. Это и уровень местности, и наличие или отсутствие рядом высоких предметов, и состав грунта…

— Но вроде бы других людей в тех же местах молния так не преследует. И по частоте разрядов эти места вряд ли какие-то особенные. И молниеотводы в непосредственной близости были…

— Вариантов, вообще-то, не много. Всё же могли сыграть небольшую роль личные характеристики человека. Проводимость кожи и сопротивление тела — вещи индивидуальные, у всех они разные, у некоторых сильно отличаются от нормы. Но такая вероятность очень мала.

Ещё как вариант — сочетание специфики организма с определённой одеждой или предметами, которые были при женщине.

Разумеется, мы поинтересовались у физика, как он относится к бессмертной идее закопать пораженного током человека, чтобы «электричество постепенно ушло в землю».

— Конечно, мне знакома эта практика. По воспоминаниям моего дедушки с Полесья, эта «мода» существовала и в конце XIX века, и, возможно, раньше. Разумного объяснения такому способу не существует. Лучше потратить силы и время на нормальные реанимационные мероприятия, чем добивать человека. Если говорить простым языком, действие заряда уже закончилось, ему не требуется время, чтобы «постепенно уйти». Дальше идёт разве что развитие ожогов.