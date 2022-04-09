В 2021 году Беларусь произвела основных фармацевтических товаров на 1,9 млрд рублей. Это в 3,1 раза больше, чем показатель 2010 года.

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В нынешнем году рост производства в рублёвом выражении продолжился. Так, за январь-февраль 2022 года лекарств было произведено на 339 млн рублей – это на 5,8% больше аналогичного периода прошлого года, сообщает Белстат.

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По данным официальной статистики, отечественные лекарства занимают половину внутреннего рынка.

Белорусский Минздрав заявил, что санкции ЕС и США в отношении России не повлияют на поставки лекарств в Беларусь. По данным ведомства, имеющихся остатков достаточно для непрерывного лекарственного обеспечения населения в течение 6-17 месяцев.

«С точки зрения производства можно отметить, что основным поставщиком субстанций в Республику Беларусь является Китай (более 70% наименований), вторым — Индия», — говорится в сообщении Минздрава.

На следующей неделе планируются переговоры с ведущими зарубежными фармкомпаниями о локализации производства некоторых важнейших лекарственных средств в Беларуси.

В августе 2021 года был подписан указ «О развитии фармацевтической промышленности». Производителей лекарственных средств Беларуси освободили от НДС и таможенных пошлин при ввозе в республику импортного технологического оборудования.