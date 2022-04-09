Министерство по налогам и сборам Беларуси признало возможность выдачи покупателям (с их согласия) платёжного документа только в электронном виде. Продавцы не будут привлекаться к административной ответственности за нераспечатанный чек, пишет «Белорусы и рынок».

Решение приняли по итогам совещания, на котором обсуждали проблему с чековыми лентами в стране.

♦️ Рекомендуем материал женского проекта «Лампа»: «Он начал присылать мне свои обнажённые фото». Случчанка рассказала о подкате женатого мужчины

Реклама

Бумага для чеков в стране скоро закончится?

Судя по сообщению МНС, нет. В министерстве сообщили, что заявки на приобретение чековых лент полностью удовлетворяются и рисков отсутствия лент в ближайшее время не будет. Так что необходимость поиска дополнительных каналов поставок в Беларусь чековых лент и продажи товаров без бумажных чеков отсутствует.

Почему продавцам разрешили не выдавать бумажные чеки?

Чековые ленты подорожали в 2–2,5 раза, и из-за этого их расход решили минимизировать. Сделать это решено тремя путями:

1. Выдавать покупателям только электронные чеки – с согласия покупателей.

2. Не печатать на чеках рекламу.

3. Покупать более дешевую чековую ленту.