Uber, Mark Formelle и каким другим компаниям кризис шёл на пользу

Каждый кризис показывает, что бизнес умеет не только адаптироваться к потрясениям, но и зарабатывать на них. Что хорошего было создано в кризисные годы? В обзоре Myfin смотрим на бизнес-модели и технологические решения, которые предприниматели запускали на обломках экономик в разных странах.

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В кризис 2008 года Брайан Чески потерял работу и уехал к своему другу в Сан-Франциско Джо Геббиа. Оплата квартиры оказалась для них дорогой, и молодым людям пришлось сдавать в аренду свободный матрас за $150. Так им пришла в голову идея создать сервис для аренды жилья, где люди могли бы зарабатывать, сдавая место для ночлега. В первый год на сайте заключали по 10-20 сделок в сутки, а сейчас на Airbnb их больше 2 млн.

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Таких примеров, когда бизнес начинал зарабатывать в кризис, много – Amazon, General Motors, HP, Burger King. Кризисы хороши тем, что уничтожают старые модели экономики и расчищают дорогу для новых.

Открыли новые рынки

Для белорусского производителя обуви «Марко» кризис пандемии 2020 года оказался весьма плодотворным, хоть и не самым серьёзным. По словам генерального директора холдинга Николая Мартынова, они смогли быстро адаптироваться к новым условиям – перевели все встречи с зарубежными партнёрами в онлайн и открыли для себя рынок интернет-магазинов. В 2020 году обувь бренда впервые появилась на Wildberries, ведётся сотрудничество с онлайн-площадкой «Евроопта».

Во время локдауна на фоне сложностей с доставками из-за границы Беларусь получила право в России участвовать в госзакупках наравне с местными поставщиками. Николай Мартынов признаётся, что это стало глотком свежего воздуха.

Вывели новые бизнес-модели

Ипотечный кризис 2008-го года сначала обрушил экономику США, а потом и всего мира. Он изменил представление о том, что инвестировать можно только в недвижимость и банки. На рынок стали выходить стартапы. Многие связывают этот кризис с появлением fintech, он вырастил бум на ИТ.

Пожалуй, самый громкий пример того времени – Uber. Они одними из первых в 2007 году предложили платформу, где много покупателей и продавцов, и переложили эту модель на таксистов и пассажиров. Такой подход позже назвали «уберизацией». Он прижился из-за того, что прозрачно показывал ценообразование (учитывал спрос и марку автомобиля) и помогал стандартизировать услугу (приятная музыка, вежливое общение и проч.). Основатели Uber говорят, что придумали сервис, потому что были недовольны качеством такси в Нью-Йорке, и как бы ни ругались частные таксопарки по всему миру, но их решение действительно улучшило рынок.

К 2022 году капитализация компании составила $60 млрд, по схожей модели стали работать бизнесы из самых разных областей. Например, в Беларуси так работает доставка еды от 20 минут «ЯМИГОМ» и сервис бытовых услуг «Свой мастер».

Ускорили технологическую революцию

И снова пандемия. Несмотря на то что в Беларуси не вводили локдаун, многие компании переводили сотрудников на удаленный формат работы. В обществе был запрос на «оцифровку рутины», и снова заработали те, кто понял это первым.

Только за первое полугодие 2020 года компания Wildberries выросла почти на 110%, с октября 2021 года запустила франшизу пунктов самовывоза в Беларуси. Если раньше белорусы могли просто торговать и покупать на платформе, то теперь у нас в стране можно открывать партнёрскую точку (ПВЗ) и получать комиссию от выручки. Примерно в это же время на нашем рынке стала официально работать сеть Ozon.

Если говорить о глобальных трендах, то пандемия ускорила интерес к онлайн-комнатам и видеотрансляциям. В 2020 году на рынок вышел сервис Clubhouse, который на старте оценивался в $100 млн, но не прижился. Зато он задал тренд, и уже к лету функции видеочата и групповых видеозвонков появились в Telegram.

Помогли развить собственное производство

На фоне мирового кризиса 2008 года в Беларуси появился бренд Mark Formelle. Точнее, окончательно оформился – раньше это были две компании, которые в основном шили нижнее белье. С кризисом в стране сильно подорожали импортные товары, постепенно освобождалась ниша с недорогой одеждой хорошего качества. Компания Mark Formelle попала в эту нишу и стала покупать старые производства по всей стране, восстанавливать их и запускать торговые точки. В 2010 году в Минске открылся их первый фирменный магазин.

Сейчас Mark Formelle отшивает одежду на 17 производствах и продает ее в 220+ магазинах в России, Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

Как кризисы меняют наше сознание

В экономических кризисах важно ещё и то, как они влияют на нашу жизнь после того, как всё успокоилось. Экономисты называют это явление «рубцеванием убеждений». Если человек пережил серьёзное потрясение, то оно откладывается в его сознании и ещё долго влияет на выбор, который он делает. Например, дети, которые видели крах ипотечного рынка в 2008-2009 годах, помнят, как тяжело пришлось их родителям. Сейчас они выросли и не так спешат вкладываться в квартиры, часто живут с родителями после свадьбы или арендуют квартиру вместо взятия ипотеки.

Какими бы сокрушительными ни являлись события, стоит принять, что они сильно меняют представление о будущем, если не нашем, то следующего поколения. Но, как показывает практика, изменения гарантируют как потери, так и новые возможности.