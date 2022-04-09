Они сильно улучшат жизнь человечества. 10 научных технологий ближайшего будущего

Ниже представлена подборка научных технологий, появление которых ожидается в ближайшее время. Какие из них наверняка будут использованы, а какие нет, к сожалению, предсказать невозможно, пишет Twizz.

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1. Гелевый биохолодильник Bio Robot Refrigerator

Инновационный холодильник придумал российский дизайнер Юрий Дмитриев. Его разработка мало чем напоминает привычное устройство для хранения продуктов. Холодильник будущего лишен дверей, полок, отделений, а его ёмкость наполнена специальным биополимерным гелем. Субстанция бережно удерживает продукты и охлаждает их.

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Предполагается, что биохолодильник будет очень экономичен. Электропитание потребуется только для обслуживания контрольной панели. Биополимерный гель самостоятельно генерирует холод, необходимый для поддерживания оптимальной температуры, требующейся для хранения продуктов. Субстанция не имеет запаха, не токсична, абсолютно безопасна для пользования человеком. Отдельный плюс — экономия пространства. Биохолодильник можно будет повесить в любом месте (даже на потолке), которое будет удобно пользователю.

2. Тараканы-киборги

Группа учёных из Северной Каролины, Германии, Китая, Сингапура и Великобритании научилась управлять тараканами с помощью компьютерных технологий и макроэлектроники. Разработка тестируется и в дальнейшем будет использована для спасения людей, застрявших под завалами. Предполагается, что тараканы значительно упростят работу спасателей, так как насекомые без труда смогут пролезть в узкие проёмы и щели, куда закрыт доступ людям.

Насекомыми управляют с помощью вживлённых электродов. Дополнительно усатых спасателей оснастили микроконтроллером, инфракрасной камерой, антенной (для лучшего улавливания сигнала) и аккумулятором.

3. Одежда-спрей

Испанский модельер Манель Торрес и профессор Пол Лакхем создали первую в мире жидкую ткань, которую можно распылять из баллончика прямо на тело человека. Жидкость твердеет и застывает за доли секунды. В результате человек получает абсолютно новую вещь, которая идеально сидит по его фигуре. На создание одной футболки уходит не более 15 минут. Надоевшие наряды не нужно выбрасывать. Их можно с легкостью утилизировать, опустив в специальный раствор.

По словам разработчиков, «жидкая ткань» безопасна для человека. Они уверены, что изобретение найдёт широкое применение не только в модной индустрии. Аэрозоль можно использовать при создании мебели, медицинских перевязочных материалов, гигиенических салфеток.

4. Виртуальный магазин

В Южной Корее запустили тестирование первых виртуальных магазинов. Что это такое? Компания Homeplus установила специальные экраны с изображением товаров в натуральную величину и их описанием. Под каждой позицией указан штрихкод. Чтобы приобрести желаемый продукт, покупателю достаточно отсканировать штрихкод через специальное приложение и оформить заказ. Планируется, что в ближайшее время такие витрины-экраны появятся и в других городах.

5. Телевизор, который можно свернуть в рулон, или OLED-дисплей

Компания LG представила экспериментальный образец телевизора, который можно свернуть подобно рулону бумаги. Изобретение сделано на основе технологии светодиодов и полимерной органики. OLED-дисплей отличается экономичным энергопотреблением, высокой контрастностью, большим углом обзора. Но у него есть весомый недостаток — высокая стоимость.

Разработчики активно работают над тем, чтобы наладить массовый выпуск моделей и уменьшить стоимость комплектующих.

6. Bend Desk Prototype — новое видение рабочего пространства с технологией мультитач

Bend Desk — альтернатива традиционному компьютеру. Разработка принадлежит компании The Media Computing Group. Новый гаджет может использоваться для работы и развлечений. Улучшенная технология сенсора позволяет производить до 10 одновременных касаний, что даёт пользователю возможность взаимодействовать с техникой при помощи нескольких различных жестов.

7. Искусственные жабры

Корейский разработчик Джеабин Ен создал приспособление, позволяющее дышать под водой без громоздкого кислородного баллона неограниченное количество времени. Приспособление получило название «Тритон». Это небольшая установка с несколькими фильтрами и специальным микропроцессором. Она вставляется в ротовую полость и не требует дополнительного закрепления.

Изобретение было с радостью встречено любителями дайвинга. Со временем в разработке были найдены минусы. Устройство часто выпадало изо ртов пловцов, а фильтры быстро забивались. Выпуск «Тритона» пришлось остановить, чтобы модернизировать и устранить неполадки. Ожидается, что разработка появится на рынках вновь в ближайшие несколько лет.

8. Биопечать

Близится то время, когда люди навсегда забудут о донорстве. Технология умной печати позволяет создавать настоящие органы из специального геля и живой ткани. После завершения работы гель просто тщательно смывают.

Во время печати принтер полностью воссоздает структуру биологической ткани, она почти ничем не отличается от оригинала. Единственное, с чем пока не могут разобраться учёные, так это как заставить распечатанный орган выполнять функции природного прототипа.

9. Подводные тоннели

Норвежские учёные собираются создать подводные автотрассы, которые будут располагаться внутри огромных подводных труб, поддерживаемых при помощи огромных поплавков. Предполагается, что новая технология поможет решить вопрос с транспортным сообщением. Ориентировочный год запуска проекта — 2035 год.

10. Наносистема хранения данных

Учёные из Саутгемптона создали экспериментальный 5D-диск для записи и хранения информации. Небольшое устройство, похожее на стеклянную монетку, способно хранить информацию в течение миллиарда лет. Вмещает 360 терабайт данных. Диск не размагничивается, не разрушается, не плавится даже при нагревании до 1000 градусов. Ожидается, что в скором будущем 5D диск станет привычным способом хранения данных, подобно современным флэш-картам.