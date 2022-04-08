«Щенок обошёлся нам в $600». Случчанка рассказала, с какими трудностями столкнулась, приобретя породистую собаку

Жительница Слуцка Любовь завела собаку весьма редкой породы — цвергпинчера, но сразу столкнулась со множеством проблем по его содержанию. Девушка рассказала, во сколько обходится воспитание собаки, какие атрибуты сложно приобрести в Слуцке и каких услуг для животных не хватает.

Почему именно цвергпинчер

«Когда я выбирала породу собаки, то для меня важными были определённые параметры: её размер, безопасность, интеллект и возможность участвовать в выставках, адекватность (чтобы не шумела, не мешала соседям), —- рассказала Любовь. — Ещё было важно, чтобы собака ходила в туалет на пелёнку дома (когда нет возможности выгула). Живём в квартире, есть маленькая дочь, поэтому важна безопасность и удобство в содержании. Почитала характеристики породы, изучила, поговорила с людьми. Выбор пал на собаку, которая хоть и маленькая, но обладает высоким интеллектом и хорошими охранными качествами, — цвергпинчера. Муж поехал в питомник и там купил нашего Измира. Но почти сразу мы столкнулись с трудностями.

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Питание собаки

Чтобы у щенка была нормальная мышечная масса, его нужно хорошо кормить. Даём творог, перепелиные яйца, кисломолочные продукты (кефир, молоко), говяжьи хрящи, сердце, печень, говяжью обрезь, кильку, огурцы, яблоки, морковь. Два раза в неделю — гречневая каша, иногда даю пару креветок, если варим сами. Иногда — отбитые куриные шеи. Собака должна соответствовать стандартам, быть в форме. Перекармливать нельзя, иначе потеряет спортивную привлекательность. Ведь цвергпинчеры — как бы копия породы доберман. Плечи должны быть шире таза.

Кости, вкусности из зоомагазина ему не подошли: одну косточку грыз, у него выскочили прыщики на груди. Заводчик мне сказала: «А что вы хотели? Там химия, а собака на всём натуральном выросла». Корм для собак не используем.

Недавно с дочерью попали в больницу, а за собакой присматривали знакомые. Измир немного поправился, сейчас ограниваю в питании.

Трудности, с которыми столкнулась в Слуцке

С самого начала возникли трудности, связанные с уходом и воспитанием собаки. Как оказалось, в Слуцке нет ничего для породистых маленьких собак: ни кинологов, ни хендлеров (специалист, который готовит собаку к выставке, учит её правильно ходить, стоять, показывать зубы, выполнять разные команды). Кинологи есть в Солигорске, но там клуб для собак разных пород. Хендлера нашла только в Минске, она будет готовить к выставке. Не смогла найти поводков и ошейников для щенка такого размера, ни одежды, которая должна быть из мягкого материала, чтобы не натирала собаке кожу.

К выставке нужны специальные аксессуары, которых в Слуцке тоже нет. Например, специальный ошейник-змейка с определённым цветом. Он стоит рублей 16, но его просто тут нет.

Не оказалось и специалистов, кто мог бы проконсультировать по зубам — у собаки есть вопросы с ростом зубов. Надеюсь решить эту проблему в Минске. Столкнулась и с проблемой оказания экстренной помощи, например, в выходные дни. Собака один раз наглоталась шерсти (есть дома кот, и они играют), стала тяжело дышать. За помощью пришлось ехать в Минск.

Расходы на питомца

Щенок обошёлся нам в 600 долларов. Для этой породы – ещё и недорого, нам уступили в цене. У него редкий коричнево-красный окрас, поэтому заводчик хотела оставить его для племенного разведения, поскольку в Беларуси таких расцветок практически не встречается. Конечно же, собака с документами, с отличной родословной. В Слуцке эта порода редко встречается, но я уже познакомилась с девушкой, у которой есть такая же.

Расходы на собаку предстоят немалые, да и потрачено уже много. Купирование ушей обошлось в 50 долларов (купирование разрешено у нас и в России). Кроме того, покупка курточек, поводков, пелёнок для туалета. Одно занятие с хендлером в Минске стоит 10 долларов, и это я ещё дёшево нашла, ну и траты на поездки. У щенка быстро отрастают ногти, но поскольку близко расположены сосуды, то сама стричь боюсь. Вожу каждую неделю в ветклинику, где стрижка ногтей обходится в 7 рублей. Сейчас Измиру 5 месяцев, впереди ещё много прививок, например, в ближайшем времени от бешенства нужно будет делать.

Про перспективы

Мы покупали собаку дочке на день рождения в подарок. Не с целью заработка, а для души. Измир оправдал наши ожидания, завоевал любовь не только всех членов семьи, но и друзей.

Но мы надеемся, что и своё содержание собака оправдает: можно заработать на выставках, на вязках. Вязка чистопородных собак с несмешанными кровями и безупречной родословной стоит дорого. У нас мать Измира – из Беларуси, а отец — из-за границы. Сейчас уже готовимся к выставке в Минске. Меня подбодрила заводчик: «Чего сидеть — готовьтесь». Его братья уже были на выставке и заняли призовые места. Надеюсь, что познакомлюсь с любителями этой породы. Есть и мысль самой научиться работать с собаками, потому что помощи по воспитанию и обучению собак в Слуцке нет».

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