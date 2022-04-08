Услуги в городской бане Слуцка подешевели. Сколько стоит сходить в парилку

С 6 апреля в городской бане (на Монахова, 1) посещение отделения с парилкой стоит 4,7 рубля на одного человека, а душа — 4 рубля. В декабре прошлого года за эти же услуги надо было отдать по 6,5 рубля.

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Цены снизились, потому что Миноблисполком включил город Слуцк в список населённых пунктов, в которых устанавливаются предельные максимальные тарифы на услуги бань общего пользования и душевых. Также в документ попали Солигорск, Любань, Старые Дороги и Копыль.

Это значит, что услуги бань общего пользования (за исключением разрядов первого и высшего) не должны стоить дороже 4,7 рубля за 2 часа, а услуги душевых — не дороже 4 рублей за 0,75 часа.