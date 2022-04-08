На этой неделе «Кур’ер» писал про Илью Чижика и опубликовал интервью с Андреем Янчевским. Илья — школьник, а Андрей Владиславович — председатель Слуцкого райисполкома.

Илья Чижик

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Илья Чижик учится во 2-м классе СШ №10 им. С.Ф. Рубанова. Он занял первое место в конкурсе видеоблогеров, который проводил Нацбанк. Илья рассказал, как он узнал, что такое кредит.

Когда мальчику было 5 лет, вместе с мамой они записали видео для читателей «Кур’ера». В нём Илья пояснял, какие опасности подстерегают ребёнка в доме и как их избежать.

Школьник из Слуцка занял первое место в конкурсе видеоблогеров от Нацбанка (видео).

Андрей Янчевский

Андрей Янчевский, глава Слуцкого района, попросил случчан навести порядок на своих подворьях, во дворах многоквартирных домов и не терять бдительность весной и летом по поводу защиты от коронавируса. Также среди задач, стоящих перед исполкомом, — «как никогда важно будет получить достойный урожай» и провести реконструкцию мемориального комплекса на месте деревни Переходы, сожжённой во время ВОВ.